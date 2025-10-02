華成安第斯共同體觀察員國 哥倫比亞撤部分駐華外交官

【on.cc東網專訊】第31次安第斯共同體外長理事會例行會議周二（9月30日）在哥倫比亞首都波哥大舉行，會上表決一致通過決議，正式接納中國為該組織觀察員國。在哥倫比亞快速疏遠美國之際，哥倫比亞總統佩特羅近日下令撤換該國駐中國大使館部分外交官，批評他們破壞對華關係。

由哥倫比亞等多個南美洲國家組成的關稅同盟安第斯共同體成員國代表表示，中國在國際社會和全球治理中始終發揮重要作用，成為安共體觀察員國具重大歷史意義，期待以此促進雙方合作，推動地區經濟一體化進程和可持續發展，更好維護發展中國家共同利益。中方代表、駐哥倫比亞使館臨時代辦張立平讚賞此決定，表示中方願共同落實共建中拉命運共同體「五大工程」，開啟雙多邊相互促進新合作格局。會後發表的聯合聲明重申，各方將加強區域一體化與可持續發展合作，並在打擊跨國有組織犯罪、便利人員與商貿往來等重點領域採取務實舉措。

佩特羅周二在對哥倫比亞部長發表講話時，提到竟然有外交官對與中國交往感到羞恥，還破壞兩國關係，強調所有這樣的人都必須離開。他披露，今春訪華期間，哥駐華大使館部分外交官擅自篡改其行程，並取消部分會議安排，斥責這種行為「與人性無關，是殖民主義」。報道指，對佩特羅來說，與中國建立更緊密聯繫，可以打破對美國的「殖民依賴」。

