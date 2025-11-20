華或不再向日租賃熊貓 愛知縣酒店遭上千人退訂

【on.cc東網專訊】日本在華相關活動被延期或取消的情況擴大，日本貿易振興機構截至周三（19日）整合的情況顯示，延期或取消的活動至少有20項。愛知縣有酒店本月已接到28個中國旅行團、約1千人取消預訂，形容前所未見。有專家指出，如中日緊張關係持續，中方可能不再向日出租新熊貓。

據日媒報道，中國政府日前呼籲民眾暫勿赴日，東海地區的旅遊業立刻受衝擊。愛知縣蒲郡市一間以接待中國旅行團為主的酒店，周日（16日）陸續接到中國旅行社聯絡，表明旅客受兩國政治局勢的影響而沒法成行。酒店負責人直言，她從業多年來首次遇到這種情況，以前從沒發生過預訂確認並收到最終名單後才取消的情況，今年所有預訂均已取消，對方甚至要求免收取消費。另有以個人遊客人為主的酒店，所受影響則較少，但業界最擔心的是明年2月的農曆新年旺季。當地專家呼籲，認清過度依賴中國的風險，分散旅遊市場的主要客源。

目前日本國內只有東京上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」兩隻大熊貓，日媒曾指出，明年2月兩隻大熊貓將回到中國，屆時日本將沒有大熊貓。遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋向內媒指出，如果目前中日緊張局勢持續，中方可能不再向日本租賃新的大熊貓，日本將面臨全國沒有大熊貓的情況。

