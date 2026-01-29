華批澳洲違一中承諾 台灣問題無法退讓

【on.cc東網專訊】中國駐澳洲大使館微信公眾號發布消息，大使肖千周三（28日）在新年媒體吹風會暨酒會上接受記者提問，說明近期就澳洲政府涉台聲明撰文的考慮。他強調，妥善處理涉台問題對中澳關係健康穩定發展具特殊重要性，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，中方在台灣問題上無法妥協退讓。

肖千指摘，澳洲外交貿易部發表的聲明罔顧事實，違反澳洲政府一個中國的政治承諾，誤導了當地民眾認知，他有必要闡明真相。他指出，聯合國大會第2758號決議鄭重確認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，183個主權國家在一中原則基礎上與中國建立外交關係，充分證明一中原則是國際社會普遍共識及台灣問題的基本事實。

肖千強調，1972年中澳建交聯合公報寫明澳洲政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認中國政府關於台灣是中華人民共和國一個省的立場，這一莊嚴承諾得到澳洲歷屆政府承認。他認為，澳方應言行一致、不打折扣，以實際行動兌現諾言。

