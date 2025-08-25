華批美式航行自由涉軍事威脅 擾亂國際海洋秩序

【on.cc東網專訊】中國自然資源部海洋發展戰略研究所周一（25日）發布《美式「航行自由」法律評估報告》中英文版，批評美式「航行自由」服務於美國的國家利益及其地緣政治戰略，涉嫌以軍事力量威脅地區和平穩定、擾亂國際海洋秩序，體現出鮮明的不法性、無理性和雙重標準。

該報告旨在評估美國「航行自由」相關主張和實踐是否符合國際條約和一般國際法、是否具備法律基礎，檢視了美方法律立場和實踐，特別是與「航行自由計劃」有關的表態與行動，聚焦軍艦無害通過、救助入境、過境通行、群島海道通過權、「國際水域」、島嶼法律地位、直線基線、遠海群島領海基線、專屬經濟區軍事活動、防空識別區、歷史性水域11個問題，歸納美式「航行自由」主張、特點與影響。

報告指出，美式「航行自由」包含大量美國自創概念、自設標準的所謂習慣國際法，與國際法和許多國家的實踐相悖。美國借助這些主張和行動，極盡所能壓縮其他國家的合法權益，擴大其權利和自由，以獲取不受法律約束的自由。報告認為，美式「航行自由」缺乏國際法基礎，嚴重扭曲國際法的解釋與發展，延續「炮艦外交」的強權邏輯，體現美國使用軍事力量對他國施壓的慣常做法。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】