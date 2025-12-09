華批美強化南海軍事部署 激化區內矛盾分歧

【on.cc東網專訊】中國常駐聯合國副代表孫磊周一（8日）在第80屆聯大全會「海洋和海洋法」議題下發言時，嚴正回應個別國家涉南海錯誤言論。他批評，菲律賓《海洋區域法》將中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入菲方海洋區域，嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益，中方堅決反對；又指摘美國持續強化南海軍事部署和行動，挑唆激化矛盾分歧，是南海最大安全挑戰。

孫磊強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，這些權益具充分歷史和法理依據。他形容，「南海仲裁案」是披法律偽裝的政治鬧劇，違反「約定必須遵守」、「禁止反言」等國際法基本原則，違反《聯合國海洋法公約》，違背南海基本事實。他批評仲裁庭越權審理、枉法裁判，所作裁決非法無效。中方不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動，中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下不受該裁決影響。

廣告 廣告

孫磊表示，中方堅決反對打着「航行自由」旗號侵犯中國主權和安全，菲律賓《群島海道法》多處與國際法規定的國際規則不符，損害各方航行自由權利。他指出，當前南海局勢總體穩定，中國堅持與直接當事國通過談判協商和平解決爭議，與東盟國家全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為準則」磋商，共同維護南海的和平與穩定，共促地區發展繁榮。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】