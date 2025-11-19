華批賴清德附和高市早苗 勾連外部勢力必遭痛擊

【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗發表涉台言論後，引來中國大陸強烈不滿，多間官方媒體紛紛發表評論文章怒轟。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（19日）回應時敦促日方立即停止干涉中國內政，又批評民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁，也是台海緊張局勢的根源。

針對高市早苗的言論，朱鳳蓮表示，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，日方應立即停止挑釁、越線，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。朱鳳蓮同時希望廣大台胞充分認清日本相關行徑的危險性、危害性，一同堅決粉碎一切「台獨」分裂行徑和外來干涉。關於台灣地區領導人賴清德近日表態附和高市言論，她指出台海局勢緊張的根源是民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，但這是枉費心機，必遭迎頭痛擊。

此外，新華社周二（18日）發表評論文章，題為《附和高市早苗 賴清德『倚外謀獨』無底線》，認為賴清德和民進黨當局甘當日本反華勢力的「應聲蟲」，藉機誣衊攻擊大陸，為「倚外謀獨」已失心瘋，與虎謀皮，只會將台灣推向更危險境地。評論怒斥日本在台問題上負有歷史罪責，但高市毫無反思歉疚，還發表極錯誤、危險、具挑釁的涉台言論，嚴重傷害包括台胞在內全體中國人民的民族感情和整體利益。

評論批評賴清德不僅未予譴責，竟然為高市幫腔，完全站到廣大台胞的對立面，可見「台獨」政客與日本右翼政客狼狽為奸、沆瀣一氣，一個鼻孔出氣，是民族敗類和「台灣之恥」。評論質疑賴清德將民族根本利益、台民眾安全福祉當作政治交易的籌碼、權力謀算的賭注，向外部勢力搖尾乞憐求自保；正告賴清德當局和「台獨」分裂勢力，如在分裂絕路上死不悔改、持續冒進，自取滅亡的速度只會更快，遺臭萬年的下場早已注定。

《人民日報》周三（19日）亦發表題為《毒化中日關係必將自食惡果》的文章，認為無論日本哪個黨派、誰人執政，都必須堅持和恪守日本政府在台灣問題上的承諾，沒任何國家會容忍他國領導人粗暴干涉本國內政，或發出武力威脅。文中指出，高市給中日關係投的「毒」，必須由自己來解，日方當前唯一正確做法是本着對歷史和雙邊關係負責的態度，停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上，若日方冒天下之大不韙，執意將自己綁上分裂中國的戰車，必將自食惡果。

