華料加強黃岩島執法力量 美撐菲反對設自然保護區

【on.cc東網專訊】中國國務院周二（9日）批覆自然資源部請示，同意新建黃岩島國家級自然保護區，亦引發菲方強烈抗議。美國國務卿魯比奧周五（12日）表示，美國與菲律賓站在一起，拒絕中國涉及黃岩島的「破壞穩定的計劃」。

魯比奧在聲明中表示，中方新建黃岩島國家級自然保護區是又一次脅迫性嘗試，旨在以鄰國為代價，推進其在南海的廣泛領土和海洋主張。他批評，中國的行動持續破壞區域穩定，呼籲中方遵守2016年南海仲裁案的一致決定，該裁決認為中國非法阻止菲律賓漁民在黃岩島進行傳統捕魚活動。

中國官媒旗下自媒體「玉淵譚天」同日指出，黃岩島新建國家級自然保護區是中國在南海諸島及相關海域行使主權和管轄的又一行動，標誌管理進入新階段。常年研究海洋政策的張晏瑲教授表示，相關部門將組織涉海科研機構實地調研周邊水文、生態環境等，中國海警等現有執法力量料加大投入力度，實現每日巡航。核心區禁止任何人進入，如因科研需求確須進入，需經省區市有關自然保護區行政主管部門批准；外國人如想要進入國家級自然保護區，亦應獲中國有關部門批准。

