華斥自衞隊戰機抵近干擾 日否認並將冷靜果斷應對

【on.cc東網專訊】日本政府周日（7日）指控在日本近海活動的中國航母遼寧號起飛殲15戰機對自衞隊戰機進行火控雷達照射，中方反斥日本炒作與事實完全不符，嚴正要求立即停止污衊抹黑。日本內閣官房長官木原稔周一（8日）回應指，中方宣稱自衞隊戰機抵近干擾的說法並非事實，會冷靜果斷地應對事件。

木原稔周一上午招開記者會指，批評中國戰機行為危險，對此深感遺憾，已向中方提出強烈抗議，嚴正要求防止此類事件再次發生，日方將繼續冷靜果斷地應對。他指，日本政府掌握的情況是自衞隊在保持安全距離下執行任務，中方的抵近干擾指控是毫無根據。被問及今次是否使用了中日防務部門之間的熱線時，木原稔拒絕評論個別事件的使用情況，但指為避免意外衝突，確保及時溝通至關重要，將繼續堅定地確保熱線的適當可靠運行。

同日，執政自民黨召開安全調查會和外交關係調查會聯席會議，政策調查會長小林鷹之直指今次事件是極其危險的行為，可能導致意外事件發生，絕對不可接受，日本必須冷靜果斷地應對。安全調查委員會會長小野寺五典表示，雷達照射大大提高危險等級，應被視為挑釁行為，預計此類行為今後還會發生，希望自衞隊採取適當行動。

日媒則指，日本政府內部傾向冷靜處理事件，部分人認為要仔細分析事件背後意圖、誰人授權執行，以及要認知到未來可能會發生類似事件。也有人認為無必要落入中方的盤算加劇緊張局勢，應冷靜應對，同時評估中國反應，以免局勢升級。

