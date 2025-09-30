華服嘉年華︱市民批花燈不具香港特色、設計與國慶無關 主辦方：審美是個人化︱Yahoo

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【Yahoo新聞報道】十一國慶將至，由民建聯等團體主辦的「迎國慶‧ 華服嘉年華」昨起一連四日於西九海旁舉行。《Yahoo新聞》記者今（30 日）到場觀察，有外國遊客讚揚花朵細節與人物面容逼真，但有市民則認為花燈沒有香港特色難吸引遊客，更舉例「你會唔會去四川旅行，但係食菠蘿包呢？」；亦有市民指設計風格不太傳統，認為比較像內地手機遊戲的角色。

嘉年華設一系列活動，六時半的華服走秀吸引大批市民打卡。

形容花燈像遊戲或動畫角色

「迎國慶‧ 華服嘉年華」由紫荊文化集團、香港中旅集團、民建聯及香港文化藝術界國慶籌委會主辦，昨日起至 10 月 2 日在西九海旁舉行，旨在慶祝中華人民共和國成立 76 周年。嘉年華最觸目為四個大型花燈組成的「香江仙子」，其中主燈「紫霞仙子」高達 12.8 米，造型引來大量市民討論。

市民施先生今到西九拍攝日落，途經時見到花燈遂拍照留念。他認為，花燈設計不像中國傳統服飾，反而較像遊戲或動畫角色，「似係大陸手遊風格，但中國文化又唔係冇嘅，但就比較偏遊戲風」。他質疑為何主花燈選用偏紫及藍色調，而不是國風常見的紅黃系色彩。

施先生指花燈色系和中秋節月餅廣告相似。

Natalia（左）指花燈設計漂亮。

來遛狗的市民王先生認為，花燈裝置不具香港特色，擔心難吸引遊客，直言「內地都有啦，洗乜落來睇姐？」，更舉例「你會唔會去四川旅行，但係食菠蘿包呢？」得知活動是為賀國慶，他則指設計與國慶「毫無關係」。

王先生及太太到海旁遛狗，指設計雖漂亮，但就不會特意打卡。

Natalia 表示，花燈與她家鄉節日「法雅節」的作品非常相似。

攤位賣全運會紀念品、紀律部隊熊公仔

約六時半，花燈亮燈後人流增多，更設有「華服秀」，有模特穿著不同朝代中國服飾走秀。

來自西班牙華倫西亞的旅客 Natalia 在社交平台看到宣傳後到訪，認為花燈顏色「很漂亮」，花朵細節與人物面容亦逼真，能感受到中國傳統文化。她覺得最吸引之處，是裝置與她家鄉節日「法雅節」的作品非常像。

嘉年華現場設有不同攤位，不過多數為主辦單位承辦，販賣全運會紀念品及紀律部隊熊公仔等。不過有工作人員指生意額不太好，兩日只有約 4、500 元收入，更指現場氣溫高，「好熱」。

攤位銷情一般。

設計單位為四川公司

《Yahoo新聞》向主辦方之一紫荊文化集團查詢是否有留意到對設計的負評等，其回覆稱，花燈系藝術創作，審美活動是個人化的。而活動資金則全部由主辦方自籌，不過就沒有透露具體金額。

紫荊文化表示，設計單位為四川省自貢「文投盛世絲路會展有限公司」。而花燈燈組由四個大型花燈組成，主燈高 12.8 米，運用國家級非遺「自貢花燈」技藝，結合華服等中國傳統文化元素，融合現代光影技術而設計製作。

食環署回覆本網表示，今年八月上旬收到相關臨時公眾娛樂場所牌照申請，經實地視察和核實，該臨時公眾娛樂場所牌照申請已於九月下旬獲批准。

下午時人流稀疏

現場設「不倒翁」表演，和早前內地西安爆紅的「大唐不夜城」表演類似。

操普通話職員指導模特。