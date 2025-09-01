小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
華檢醫療（01931.HK）31.42億港元收購國富量子20.31%股權 共築鏈上金融生態新高地
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月1日 - 華檢醫療（01931.HK）發佈最新公告，於二零二五年九月一日，本公司及其全資附屬公司Final Touch Ltd.（「買方」）與賣方訂立買賣協議，買方已有條件同意收購而賣方已有條件同意出售國富量子創新有限公司（股份代號：290，「目標公司」）合共1,848,496,429股股份（約占目標公司全部已發行股本的20.31%），總代價約為3,142,443,930港元。本次交易將以配發及發行代價股份的方式支付，發行價為每股9.69港元。收購完成後，華檢醫療將成為國富量子主要股東，並通過權益法將其納入財務報表。
本次收購是華檢醫療推進RWA（Real World Asset，現實世界資產）交易所戰略、實現生態協同的重要舉措，標誌著公司在數字金融與跨界融合方面邁出關鍵一步。
一、強強聯合，構建產融協同新格局
資本協同深化，賦能高質量發展
本次交易涉及兩家市值均超過150億港股的上市公司，通過股權紐帶實現深度綁定。交易完成後，本集團及目標公司的總資產合計將超過110億港元，資本實力與融資能力將進一步增強。目標公司在傳統金融領域具備豐富的資源積累與牌照優勢（包括第1、4、6、9類受規管活動牌照），華檢醫療有望借此拓寬資本管道、優化資金配置，構建更具韌性與聯動性的資本生態。本公司也將通過委派董事、參與公司治理，實現對目標公司戰略管理與資源輸出的深度介入，全面提升資本使用效率與業務推進能力。
業務協同顯著，共推RWA生態落地
自二零二五年七月以來，華檢醫療持續推動以RWA為核心的交易所生態構建。目標公司同樣在RWA及穩定幣領域有所佈局，雙方在技術架構、資產上鏈、合規發行等方面具備高度協同潛力。通過此次合作，本公司將加速推進RWA戰略的實質性落地，實現從資產端到交易端的閉環生態構建。
產業資源整合，構建創新合作網絡
目標公司作為立足香港、背靠大灣區、面向國際的全牌照科技金融平臺，已在量子計算、人工智慧與區塊鏈融合領域積累豐富資源，並聯合發起「香港數字資產上市公司聯合會」，提出「五位一體」的RWA發展戰略。其目前已與多家企業達成合作，未來將協同華檢醫療進一步拓展資產類型與合作路徑，加快RWA生態建設與專案落地。
二、增強傳統金融信任背書，拓寬機構合作基礎
目標公司在傳統金融與創新科技的交叉領域具有深厚積澱，其金融基因與合規能力將為華檢醫療的RWA業務提供強有力的信任錨點。此舉有望顯著提升傳統金融機構及對加密資產持謹慎態度的投資者對本公司業務模式的認可與參與意願，進一步擴大生態參與主體的多樣性，夯實長期發展基礎。
三、戰略資源延展：共建鏈上金融新生態，助力中國資產全球化
本次收購完成後，目標公司將借助其持有的南方東英22.5%股權資源，與華檢醫療協同構建以區塊鏈和金融科技為核心的鏈上金融生態平臺。該平臺將深度融合合規數字架構與傳統資產形態，系統推動資產的通證化、碎片化與跨境流動，打造高效、透明、互聯的新型金融基礎設施。
在這一鏈上生態中，雙方將重點推動中國優質資產以合規及標準化方式「上鏈出海」，通過創新產品設計、國際管道共用與分佈式帳本技術，顯著提升中國資產的國際認可度和配置效率，拓寬境外資金參與路徑。
華檢醫療堅信，鏈上金融不僅是技術迭代，更是金融範式與全球化協作方式的重大創新。本公司將始終秉持「利國利民利天下」的企業願景，通過科技賦能與生態共建，助力中國實體經濟與金融市場更深度融入全球格局。
四、未來展望
本次收購完成後，華檢醫療將與國富量子圍繞「鏈上金融」生態構建全面深化戰略協同，共同推動數字金融基礎設施的創新與落地。雙方將整合技術、牌照、資產與管道資源，著力打造高效、合規、開放的鏈上資產發行、交易及管理平臺，加速實現傳統金融資產的數位化、碎片化與跨境流動。
依託香港國際金融中心的區位優勢及南方東英等戰略資源的協同賦能，華檢醫療將積極推動中國優質資產通過鏈上方式走向全球市場，提升國際競爭力與定價話語權，切實助力中國資產高效出海。
