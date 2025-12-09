華殲15雷達照射日戰機 最近僅相距52公里

【on.cc東網專訊】日本防衞省周日（7日）指控中國航母遼寧號艦載戰機上周六（6日）對自衞隊戰機進行雷達照射，日媒周二（9日）披露更多詳情指，第一次照射時兩架戰機相距約52公里，第二次照射時相距約148公里，均發生在白天。防衞省仍在分析中國執行雷達照射的情況和意圖。

防衞省早前對外公布一架航空自衞隊F15戰機上周六在沖繩島東南部國際水域上空兩度被一架中國殲15戰機雷達照射，沒有透露具體情況。知情人士向日媒表示，中國戰機是從遼寧號起飛的，中方事先已通知日本將在航母上進行戰機起飛和着陸訓練。

同時，日媒指日本戰機被雷達照射後，日本政府隨即撥打日中防務部門之間的熱線電話，但中方沒有回應。中日在2018年6月成立緊急通訊系統「海空聯絡機制」，該熱線是支柱之一，於2023年3月設立。一名防衞省高官指，熱線在2023年5月首次使用後便沒有取得任何實際成果。日本內閣官房長官木原稔周一（8日）曾拒絕評論中日在今次事件有否使用熱線，僅指為避免兩國發生意外衝突，確保防務部門及時溝通至關重要。

