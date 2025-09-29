男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
華泰證券承辦中新跨境路演 助力中企出海
香港，新加坡 - Media OutReach Newswire - 2025年9月29日 - 9月17日至19日，由中國上市公司協會、中國銀行新加坡分行主辦，華泰證券等機構承辦的「中新跨境投融資大會及走進新加坡投資者交流活動」在新加坡成功舉辦。期間，20家涵蓋消費電子、信息技術與科技、生物醫藥、高端制造等前沿行業的A股上市公司展開路演，全方位展示中國資本市場的發展動態與投資機遇。 華泰證券已連續三年參與承辦此項活動，持續助力中國企業拓展跨境投融資合作。
中國上市公司協會理事潘廣標、中國銀行新加坡分行副行長胡煒、華泰證券機構業務委員會主席梁紅、新加坡交易集團大中華區資本市場主管謝采含，以及來自南方基金等機構代表出席大會，與上市公司代表共同探討中新跨境投融資合作新路徑。
中國資產重估正當時
中國銀行新加坡分行副行長胡煒表示，中國穩健的經濟基本面、連續穩定的政策優勢，以及具有韌性的A股市場，為全球投資者提供了良好的投資渠道，中國資本市場已成為全球投資者重要的資產配置選擇。
華泰證券機構業務委員會主席梁紅在致辭中回顧了中國資產的重估歷程：從去年9月的政策反轉行情到今年1月的科技股重估，再到近兩個月更廣泛的資產重估。她指出，中國完備的基礎設施、龐大的工程師群體和可觀的市場體量，構成了重估中國的底氣和信心。
梁紅進一步表示，隨著美聯儲降息周期開啟，全球宏觀敘事面臨重構，弱美元環境下人民幣升值預期升溫，中國資產特別是港股的吸引力正進一步上升。
跨境服務能力持續提升
華泰證券近年來持續提升跨境服務能力。2025年上半年，華泰證券新加坡子公司新獲得新加坡交易所主板聯合保薦人資質；7月，又獲得印度證券交易委員會頒發的外國投資組合投資者注冊證書（FPI），正式取得投資印度資本市場的資格。這些資質的獲取進一步拓展了華泰證券的跨境服務能力，為其客戶開拓東南亞市場提供了更全面的支持。
今年以來，華泰證券作為主要承銷商已助力多家企業成功登陸港股和A股市場，充分發揮境內外一體化資源優勢。梁紅表示：「我們希望通過此次活動進一步推動中新科技與產業創新融合，為跨境投融資探索新方案。華泰證券將持續促進海外投資者與中國優秀上市公司之間的良性互動。」
探討跨境合作新機遇
中集集團董事會秘書吳三強作為上市公司代表發表主旨演講時指出，中國資本市場改革深化、企業深度參與全球產業鏈分工以及「新加坡+1」戰略帶來的新機遇，正為中國上市公司提升國際競爭力奠定堅實基礎。
南方基金可持續發展部高級副總裁冼薇薇和華僑銀行董事總經理謝棟銘分別就可持續投資和跨境金融合作發表見解。華泰證券能源轉型首席分析師劉俊與上市公司代表圍繞「跨行業的投資密碼：中國經濟轉型中企業的韌性和增長引擎」展開圓桌討論，探討轉型期的投資機遇。
活動當天，20家特邀上市公司進行了投資者路演，中國銀行同期舉辦了服務上市公司跨境投融資和國際化發展論壇。本次活動為中新兩國金融機構與上市公司提供了深度交流平台，有望進一步推動中國企業與東南亞市場的資本對接和產業合作。
關於華泰證券
華泰證券股份有限公司（「華泰證券」或「公司」）是一家領先的科技驅動型綜合證券集團。自1991年成立以來，華泰證券積極把握中國資本市場改革開放的歷史機遇，在業內率先以金融科技助力轉型，用全業務鏈服務體系為個人和機構客戶提供專業、多元的證券金融服務，綜合實力和品牌影響力位居國內證券業第一方陣，致力成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行。
