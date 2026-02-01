華海警發宣傳片 首公開巡航釣魚島畫面

【on.cc東網專訊】中國《海警法》實施5周年之際，中國海警局周日（1日）發布《執法於海》和《Guarding the Sea》兩段宣傳片，公開中國海警近年在南海和釣魚島等有主權議海域開展海上維權執法、打擊海上犯罪、實施海上救援的畫面。片中首次公開中國海警巡航釣魚島的畫面，可清晰看出海警船距離釣魚島很近，位於釣魚島12海里的領海範圍內。

近4分鐘短片顯示，一名中國海警拿着望遠鏡查看釣魚島方向的情況，還有中國海警1306、2303、2305艦亮相，它們曾多次參與釣魚島巡航。中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所研究員楊霄指出，這反映近年中國海警在釣魚島巡航的常態，持續且穩定。

宣傳片還公開中國海警的南海維權執法行動畫面，較長篇幅展示2024年6月17日發生的菲律賓軍方侵闖仁愛礁事件。面對潑灑不明液體、持槍的菲方人員，中國海警展開對抗，現場繳獲菲方的槍枝彈藥，用時僅6分鐘，成功把侵權船隻拖離現場。片段還有中國海警編隊常態化管控黃岩島、登臨鐵線礁等畫面。

