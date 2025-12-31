華海警船再現釣島遭日警告 全年航行357天創新高

【on.cc東網專訊】解放軍圍台軍演之際，日本海上保安廳巡邏船周二（30日）在中日有主權爭議的釣魚島周邊海域外側的毗連區，發現4艘中國海警局船隻航行，周三（31日）再於附近海域發現一艘中國海警船。日方通報，這使得今年中國公務船在該區域累計航行天數達到357天，創2012年日本將釣魚島「國有化」以來新高。

日媒周二報道，中國海警船近年日益大型化，有時在颱風經過沖繩附近之際也繼續活動，使得在釣魚島周邊航行成為常態。中國海警船今年在釣魚島鄰接區的連續航行至10月才中斷，連續航行日數長達335天，大幅超出此前215天的最長紀錄。日本第11管區海上保安總部另透露，截至周三已連續47天在釣魚島周邊海域發現中國公務船，有關船隻配備機關槍，日方巡邏船警告不得靠近領海。

廣告 廣告

日本第11管區海上保安總部總部長坂本誠志郎周二表示，釣魚島相關局勢日益嚴峻，無法進行預測的狀況持續，但第11管區將力爭領海警備萬無一失，繼續冷靜且毅然應對。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】