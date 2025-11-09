華漁船南韓新安郡公海翻沉 2死3失蹤

【on.cc東網專訊】南韓全羅南道新安郡可居島公海周日（9日）上午有一艘中國漁船翻沉，船上共有11人，南韓海警和附近漁船一同救起8人，其中2人死亡，韓中海警持續搜救其餘3名失蹤船員。

事發於可居島以西約81公里公海，肇事的98噸級中國漁船傾覆，在附近海域作業的另一艘中國漁船救起6人，其後到場的南韓海警救起2人，他們均心跳驟停，緊急送院搶救，證實不治。

