華漢新西蘭潛水失蹤裁定死亡 兩年僅尋獲一根遺骨

【on.cc東網專訊】一名中國留學生兩年前在新西蘭潛水後失蹤，至今只找到一根遺骨。新西蘭驗屍官近日基於現有證據發布正式裁決，認為他是獨自自由潛水時出事溺水，骨骼檢查未顯示外傷，無法確定確切事故細節，但排除他殺或自殺可能。

內媒周三（8日）報道，35歲中國留學生郭錦廷前年10月19日開車到威靈頓蒂塔希灣一個潛水點的停車場後失蹤，其妻起初以為他是在學習或工作，至同月22日還沒消息才報警。警方在停車場發現其車，內有空的潛水裝備袋和毛巾，並在附近海灘上發現其潛水浮標等裝備，但未找到本人。警方多次組織搜救，推測他已在海上失蹤逾96小時，因在13至15℃水溫條件下生存時間通常不超過30小時，故生還可能性極低。

調查中，一間潛水店的店主證實在郭錦廷失蹤前一天見過他，他當時曾表示不會獨自潛水，但可能最終仍選擇獨自下海。兩名潛水員今年4月在洛基灣的水中發現一根脛骨，距離郭錦廷停車的地方不遠，上周五（3日）公布的DNA檢測結果確認遺骨屬於他，但其餘遺體至今未能尋回。

