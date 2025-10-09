港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本
華漢新西蘭潛水失蹤裁定死亡 兩年僅尋獲一根遺骨
【on.cc東網專訊】一名中國留學生兩年前在新西蘭潛水後失蹤，至今只找到一根遺骨。新西蘭驗屍官近日基於現有證據發布正式裁決，認為他是獨自自由潛水時出事溺水，骨骼檢查未顯示外傷，無法確定確切事故細節，但排除他殺或自殺可能。
內媒周三（8日）報道，35歲中國留學生郭錦廷前年10月19日開車到威靈頓蒂塔希灣一個潛水點的停車場後失蹤，其妻起初以為他是在學習或工作，至同月22日還沒消息才報警。警方在停車場發現其車，內有空的潛水裝備袋和毛巾，並在附近海灘上發現其潛水浮標等裝備，但未找到本人。警方多次組織搜救，推測他已在海上失蹤逾96小時，因在13至15℃水溫條件下生存時間通常不超過30小時，故生還可能性極低。
調查中，一間潛水店的店主證實在郭錦廷失蹤前一天見過他，他當時曾表示不會獨自潛水，但可能最終仍選擇獨自下海。兩名潛水員今年4月在洛基灣的水中發現一根脛骨，距離郭錦廷停車的地方不遠，上周五（3日）公布的DNA檢測結果確認遺骨屬於他，但其餘遺體至今未能尋回。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
Chiikawa萬聖節公仔登陸香港！與日本同步登場 即睇官方限定店預約入場方法
Chiikawa又有新品推出啦！適逢萬聖節就快到，Chiikawa將於10月17日11:30am起，於NIKO-NIKO 門市全線推出8款最新季節限定的萬聖節公仔吊飾。想成功買到心頭好但又不想排長龍的話，粉絲們可於10月14日11am開始，於KKday預約進店證，提早約定時間入場買戰利品。想知更多預約詳情，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？
TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
傳古天樂現身試當真《墨魚遊戲2》 劉以達、洪天明參賽最驚喜
YouTube channel試當真即將告別，其告別綜藝大作《墨魚遊戲2》，昨日就陸續發布參賽嘉賓，人選非常廣闊Yahoo 娛樂圈 ・ 56 分鐘前
滙控艾橋智：私有化恒生展示對香港前景信心
滙控(0005.HK)提出私有化恒生(0011.HK)，滙控行政總裁艾橋智接受《彭博社》訪問指，有關舉措純粹是基於戰略考慮而作出的商業決定，私有化展示該行對香港前景的信心，是一項促進增長的投資，與壞帳情况無關。他又提到，30%溢價是非常可觀、很有吸引力的報價。AASTOCKS ・ 1 小時前
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷
這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
滙豐發公告 擬每股作價155元 私有化恒生銀行
滙控（0005）發公告，公布旗下滙豐亞太已要求恒生銀行（0011.HK）董事會向計劃股東提呈建議，以協議安排方式將恒生銀行私有化，擬每股作價155元，較恒生昨日收市價119元溢價約 30.3%。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
經濟學家伊爾艾朗：黃金真正驅動力來自全球經濟秩序崩解
繼紐約黃金期貨價格收在每盎司 4000 美元之上後，國際金價今 (8) 日在亞洲交易時段延續漲勢，倫敦現貨黃金價格史上首次觸及每盎司 4000 美元關口，達到每盎司 4005.88 美元，創盤中歷史新高。鉅亨網 ・ 20 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 1 天前
300%！諾貝爾獎金頒了124年為何仍花不完？看基金會的資產配置就懂了
今年諾貝爾獎周一 (6 日) 正式揭曉，自 1901 年瑞典化學家諾貝爾設立獎項以來，諾貝爾獎已持續頒發 124 年，累計表彰超過 1000 名傑出貢獻者。令人矚目的是，最初僅 3100 萬瑞典克朗的遺產不僅未被耗盡，反而透過精妙的投資運作增值近 200 倍，支撐著獎項的持續繁榮。鉅亨網 ・ 1 天前
宣萱「教科書級動聽」英文受訪影片翻紅！畢業於倫敦名牌大學，流利英語帶來和Marvel的合作
只要在搜尋引擎打「宣萱」，所提供的關鍵字必然包括「英文」。無論是翻查舊片段，或是近年她的訪問片，她那一口自然又貴氣的英式口音，實在為本來已充滿氣質的她再加分不少。在英國留學的她，認為語言是步往國際化的基本條件，亦為她帶來意料之外的機遇。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
「推活」現象是什麼？造就Chiikawa、labubu的Z世代新應援模式，從二次元到三次元席捲全球引發過百億商機
推活是什麼？這股手袋上掛滿應援周邊熱潮，正是近年來日本流行起來的「推活」（推し活，Oshikatsu）！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 23 小時前
郭富城老婆方媛傳已誕男嬰 發文挺巨肚力證未卸貨
郭富城於今年父親節公布太太方媛懷上第三胎，但就未有透露BB性別。方媛早前回應網民留言，坦承已進入卸貨階段Yahoo 娛樂圈 ・ 45 分鐘前
英國貧富差距擴大 中產不吃不喝52年 才有望晉升「富豪」
研究顯示，英國中產若要晉升至富豪階層，需累積約52年收入，總額約130萬英鎊，超過平均職業生涯。Yahoo財經 ・ 6 小時前
大疆產品降價近千元 引發消費者退貨維權
「大疆預告降價已購買消費者退貨維權」周三（8 日）上了微博熱搜，在大疆京東自營旗艦店，大疆確實有多款產品即將降價，涉及戶外電源、雲台相機、運動相機、手機穩定器、無線麥克風、無人機、掃地機器人。鉅亨網 ・ 8 小時前
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
詐騙肆虐｜港人連環五次網上受騙 遇「假律師假警察」被騙逾100萬
近年網上騙案發生次數越趨頻繁，有本地媒體報道，有市民被「假旅遊套票」詐騙後，為了追回損失，接連再被「假律師」和...BossMind ・ 23 小時前
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉
ViuTV女神沈殷怡（Shirley）向來識飲識食，日前其一身性感造型在社交平台分享與朋友大嘆意大利菜！翻查資料，原來是位於中環半山的TABIÀ，餐廳原來有別於傳統意菜，原來是主打意大利北部意饌，難怪Shirley食得津津有味，連多出個IG Story！想知道Shirley食乜，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 1 天前