華漢西澳潛水捕龍蝦失蹤 疑遇鯊襲頭顱沖上沙灘
【on.cc東網專訊】內媒周五（9日）報道，一名中國男子上周四（1日）元旦在澳洲西澳省一個海灘潛水捕撈小龍蝦時失蹤，數日後頭顱被沖上另一海灘。警方排除刑事案件，懷疑他遭鯊魚襲擊。
32歲男事主顧某仁出事當日與三名朋友，從西澳省首府珀斯開車前往該海灘潛水，下午約3時與朋友分開後未歸。朋友報警後，當地警方展開大規模搜救，派出海洋救援船、噴氣滑水艇、警用直升機和潛水員，但一直未有發現。
至周二（6日）上午，有民眾在距離事發海灘北部約100公里處的一個海灘，發現人類遺骸，據報是頭顱。西澳省警方表示，尚未完成正式鑑定工作，但相信遺骸屬於顧某仁，已排除人為犯罪或謀殺等刑事可能性，但其未確認具體死因。
