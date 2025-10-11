華漢馬來西亞遇害 藏屍行李箱棄置

【on.cc東網專訊】馬來西亞北海安邦惹惹組屋區周四（9日）發生行李箱藏屍案，警方證實死者為一名31歲華裔保險從業員，他周二（7日）起失蹤。

周四下午1時43分，有清潔工人在惹惹組屋後方發現可疑行李箱後報案，警方在行李箱內發現華裔男子李文瀚的遺體。鑑證組初步調查指，李男頸部有明顯割痕，雙手被綁，頭部套有膠袋，屍體狀況及傷勢顯示他剛死去不久。警方推測，他可能在其他地點遇害後被移屍棄置，正循此方向調查。

李文瀚的父親周五（10日）上午9時許在友人陪同下，到醫院太平間完成認屍手續。家屬周四晚8時曾前往認屍，因解剖工作未完成而未能進入。目前遺體已完成解剖，警方暫未開放領屍手續，案件援引刑事法典第302條文（謀殺）調查。

