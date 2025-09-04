華為三摺疊升級款 Mate XTs 來襲：麒麟 9020 晶片、新相機、觸控筆

時隔正好一年，華為首創的三摺疊手機終於迎來了... 小升級款 Mate XTs Ultimate Design。它擁有和 Mate XT 類似的設計，依舊為 Z 型摺疊，但在黑、紅基礎上新增了白、紫兩個新配色。機身的重量是 298g，展開及摺疊厚度分別為 4.75mm 和 12.8mm。得益於特殊的結構，面板也可以僅點亮 1/3（6.4 吋）或 2/3（7.9 吋）使用。整片 OLED 的解析度是 3,184x2,234（比例 16:11），有 90Hz LTPO，支援 1-1,800 尼特亮度自適應調節。

華為 Mate XTs Ultimate Design

華為此次在發佈會上明確公布 Mate XTs 搭載的是麒麟 9020 晶片，配合鴻蒙 OS 5，整體效能據稱提升了 36%。距離官方上次在發佈會上提及麒麟晶片已經過去了差不多 5 年，而敢於透露具體型號也是在對外傳遞一個訊號，那就是華為目前已經實現國產晶片全鏈路自主可控。除此之外，裝置還內建了 5,600mAh 電池，支援 66W 有線和 50W 無綫充電，且具備 7.5W 無綫反充。

華為 Mate XTs Ultimate Design

而在影像的部分，新機繼承了 Mate XT 的 50MP 十檔可變光圈 RYYB 主攝（f/1.4 至 f/4.0 帶光學防震），同時將超廣角端升級為 40MP RYYB 感光器。望遠相機還是 5.5X 潛望式結構，但改用了 RYYB 方案的 12MP CMOS。除此之外，頗受好評的紅楓原色相機也出現在了新機上，號稱能把色彩還原度提高 120%。另外 Mate XTs 也支援衛星通訊，並且適配了多款內地主流辦公、金融 PC app。

華為 Mate XTs Ultimate Design

值得一提的是，新機終於補上了初代沒有觸控筆的遺憾。用家為其可選配售價 599 人民幣的 M-Pen3 手寫筆，它支援全域批閱、語音輸入、鎖定狀態一鍵速記，而且可控制抖音翻頁及按讚。在連接華為電視、顯示器時，還能起到類似雷射筆的作用。

華為 Mate XTs Ultimate Design

華為 Mate XTs Ultimate Design 分為 16+256、16+512 和 16+1TB 型號，價格分別是 17,999、19,999 和 21,999 人民幣。即日開始在內地預售，香港上市資訊待定。

