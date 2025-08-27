華為全新三摺疊 Mate XTs 確定 9 月 4 日來襲，主要升級處理器和影像？

華為今日正式宣布將於 9 月 4 日下午 2 點半發布三摺疊新機 Mate XTs Ultimate Design。距離市面上唯一的三摺機 Mate XT 推出至今已過去正好一年時間，而從名字也可以推測，新品估計更多是小幅改進而非真正的新一代產品。根據坊間傳聞，Mate XTs 可能會換用和 Mate 70 一樣的麒麟 9020 晶片，依然支援衛星通訊。它仍會採用帶可變光圈的 50MP 主相機，但潛望遠攝會有所升級。

除此之外的分別到目前為止的爆料還沒有提到，不過預計新的華為手錶和耳夾耳機都會跟新摺機同場亮相。就在昨天，IDC 剛剛發布報告稱華為在 2025 上半年攻下了 75% 的中國摺機市場，Mate XTs 的到來應該會進一步鞏固他們的份額吧。

