華為十週年紀念手錶登場：Watch 10th Anniversary Edition 聖誕節國內上市!

隨著 Nova 15 系列手機登場，華為同步推出了備受矚目的 Watch 10th Anniversary Edition 智能手錶。作為華為智能手錶家族十週年的紀念之作，這款新品不僅承襲經典設計，更注入多項升級技術。

雖然外觀上與 Watch 5 系列相似，但 Watch 10th Anniversary Edition 可視為其高端版本，最大特色在於採用扭織尼龍硅膠複合錶帶，並提供獨特的藍色配色方案，整體質感更為精緻。手錶提供 46mm 與 42mm 兩種尺寸選擇，錶帶及旋轉錶冠上均刻有「10」字樣徽標，彰顯十週年紀念意義。

兩款尺寸在材質上有所區別，46mm 版本採用鈦合金錶殼及錶盤，而 42mm 版本則配備 940L 不鏽鋼錶殼與錶盤。值得一提的是，此手錶搭載 X-TAP 技術，並內置基於盤古與 DeepSeek 架構的 AI 迷你模型，有效提升人工智能處理算法的效率與能力，為用戶帶來更流暢的智慧體驗。

功能方面，Watch 10th Anniversary Edition 保留 Watch 5 系列的經典配置，同時引入全新升級的 Celia AI 助手，專注於健康與運動領域，能提供個人化建議並智能整理健康數據。此外，手錶支援增強型觸控手勢，讓用戶在接聽來電、讀取訊息或進行支付等操作時更為直覺便捷。全新加入的 Health Dashboard 健康儀表板，則可一站式整合檢視各項健康指標。

為慶祝十週年，華為特別為購買者準備了專屬紀念禮遇，包括 Watch Face Store 主題商店季卡會員、實體紀念徽章，以及 Vibrant Life 會員卡。系統方面，手錶運行最新的 HarmonyOS 6.0，並加入專業高爾夫球場模式，同時提供多款專屬主題錶盤，涵蓋可愛寵物與多功能設計等風格。

售價與上市資訊方面，HUAWEI Watch 10th Anniversary Edition 將於 12 月 25 日聖誕節正式開售，其中 42mm 版本定價為 2,799 人民幣，46mm 版本則為2,899 人民幣。