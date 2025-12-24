聖誕假期門診、私家醫院24小時門診列表
華為十週年紀念手錶登場：Watch 10th Anniversary Edition 聖誕節國內上市!
隨著 Nova 15 系列手機登場，華為同步推出了備受矚目的 Watch 10th Anniversary Edition 智能手錶。作為華為智能手錶家族十週年的紀念之作，這款新品不僅承襲經典設計，更注入多項升級技術。
雖然外觀上與 Watch 5 系列相似，但 Watch 10th Anniversary Edition 可視為其高端版本，最大特色在於採用扭織尼龍硅膠複合錶帶，並提供獨特的藍色配色方案，整體質感更為精緻。手錶提供 46mm 與 42mm 兩種尺寸選擇，錶帶及旋轉錶冠上均刻有「10」字樣徽標，彰顯十週年紀念意義。
兩款尺寸在材質上有所區別，46mm 版本採用鈦合金錶殼及錶盤，而 42mm 版本則配備 940L 不鏽鋼錶殼與錶盤。值得一提的是，此手錶搭載 X-TAP 技術，並內置基於盤古與 DeepSeek 架構的 AI 迷你模型，有效提升人工智能處理算法的效率與能力，為用戶帶來更流暢的智慧體驗。
功能方面，Watch 10th Anniversary Edition 保留 Watch 5 系列的經典配置，同時引入全新升級的 Celia AI 助手，專注於健康與運動領域，能提供個人化建議並智能整理健康數據。此外，手錶支援增強型觸控手勢，讓用戶在接聽來電、讀取訊息或進行支付等操作時更為直覺便捷。全新加入的 Health Dashboard 健康儀表板，則可一站式整合檢視各項健康指標。
為慶祝十週年，華為特別為購買者準備了專屬紀念禮遇，包括 Watch Face Store 主題商店季卡會員、實體紀念徽章，以及 Vibrant Life 會員卡。系統方面，手錶運行最新的 HarmonyOS 6.0，並加入專業高爾夫球場模式，同時提供多款專屬主題錶盤，涵蓋可愛寵物與多功能設計等風格。
售價與上市資訊方面，HUAWEI Watch 10th Anniversary Edition 將於 12 月 25 日聖誕節正式開售，其中 42mm 版本定價為 2,799 人民幣，46mm 版本則為2,899 人民幣。
其他人也在看
iPhone 18 系列將於 1 月開始進行量產測試，iPhone 18 Pro 生產線已設置完畢
根據來自中國的新傳聞，Apple 將於今年一月初開始在量產線上「逐步」測試 iPhone 18 系列設備。實際 […]TechRitual ・ 1 天前
Counterpoint料今年全球智能手錶出貨量重回增長軌道
據Counterpoint Research發布的最新報告，預計全球智能手錶出貨量於2025年年底同比增長7%，在2024年首次出現下滑後重回增長軌道。報告指，本輪復甦由華為領銜，並獲得蘋果(AAPL.US)新品陣容的強力支撐。#智能手錶 #華為 #蘋果 (CW)infocast ・ 9 小時前
內地將試行 CCC「掃碼追溯」，明年 3 月起「尿袋」須加印 QR 碼先可賣
國家市場監管總局今日公布，內地將就行動電源、燃氣燃燒器具及電動自行車等共 3 類 11 種高風險產品，試行在 CCC 標誌旁加印「追溯 QR 碼」。明年 3 月 1 日起先由新獲證產品開始執行，2027 年 3 月 1 日再擴至試點範圍內全部獲證產品。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Tesla Full Self-Driving v14.2.2 獲得車主好評，顯著提升駕駛體驗
Tesla 的全自動駕駛（Supervised）版本 v14.2.2 正在獲得車主的正面評價，許多駕駛者讚揚該版本在變換車道時毫不猶豫，並且在決策上表現得更加順暢TechRitual ・ 21 小時前
《BLEACH 死神 千年血戰篇》最終章「禍進譚」2026年7月開播！前導預告與主視覺圖解禁
由日本漫畫家久保帶人創作，2001 年連載到 2016 年的超人氣漫畫作品《BLEACH 死神》，改編動畫《BLEACH 死神 千年血戰篇》，官方宣佈最終章第 4 季「禍進譚」預定於 2026 年 7 月正式開播。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
《關於我轉生變成史萊姆這檔事》動畫第4季確認為「分割5季度」超大型企劃！2026年4月開播
《關於我轉生變成史萊姆這檔事》官方正式宣布，許多粉絲期待的的電視動畫版第 4 季將以非常罕見的「分割成 5 季度」形式製作和播出。並且確認前這會是所未有的大型企劃，將會把原作小說第 10 卷之後的故事完整動畫化。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
iPhone 半數是日本製？其他人沒有說的是... 揭開 1,300 個零件背後的供應鏈真相，Apple 執行長為何親訪日本？
在科技圈一直流傳著一個說法：「iPhone 有半數是日本製的。」這句話聽起來或許有些誇張，但從技術角度來看，這並非空穴來風。早前 Apple CEO Tim Cook 親自造訪日本橫濱的秘密研發中心以及 TDK 的工廠，再次引發大眾對日本零件地位的關注。到底「半數日本製」是指什麼？是價格、數量，還是技術壟斷？Yahoo Tech HK ・ 1 天前
暴力犯都可以開 Uber？背景審查出漏洞，每 8 分鐘就有一宗性侵舉報
紐約時報近日揭發，Uber 在美國 22 個州竟以「拼湊式制度」執行背景審查。此舉部分曾有暴力前科的司機依然能在平台上開車載客，引發公眾對乘客安全的關注。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
珍惜生命｜長沙灣李鄭屋公園斜坡六旬翁上吊 當場死亡
長沙灣發生上吊自殺案。 今日（24日）早上7時46分，一名年約60歲男子於長沙灣東京街李鄭屋泳池休憩花園，一個斜坡上的欄杆上吊，有途人發現後連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，將男子解下，經檢驗後證實當場死亡。警方正在調查死者身分以及其上吊原因。am730 ・ 10 小時前
「尿袋」風暴 2025：起火、召回、禁飛，一年內點樣爆到全行業洗牌？
2025 年「尿袋」起火與連環召回，可說由個別品牌事故，迅速演變成整條供應鏈、再到民航出行與監管制度的全面升級。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
美國收緊無人機入口：新機、零組件須在美國生產，DJI 首當其衝遭重創
美國 FCC（聯邦通信委員會）最新把「外國製造」無人機及其關鍵部件納入「涵蓋清單」，意味相關新型號及關鍵零組件日後將被禁止進口到美國。不過當局強調，措施不影響已購買的舊機，用家仍可繼續使用，零售商亦可出售已獲批准的現有庫存。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
Lisa演唱會熱舞太火辣！「穿透視裝頂胯、開腿」 網友開戰：不良示範
韓女團BLACKPINK成員Lisa近期展開世界巡迴演唱會，然而因為舞台表演尺度較大，引發爭議。演出中的舞蹈設計與服裝造型，在網路上掀起正反兩極的評價，有人認為是一種藝術表現，也有人質疑過度帶有性暗示。姊妹淘 ・ 6 小時前
78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注
78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光 因為一隻雞
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波不斷，大仔布魯克林（Brooklyn）完全投靠美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一方，被爆於社交網站封鎖父親、母親Victoria、二細佬羅密歐（Romeo）、三細佬告斯（東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
食客發帖指去大鴻輝食飯要帶滅火筒 網民：唔去最安全
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享自己到荃灣大鴻輝中心用餐時的一個「保命習慣」，直言：「每次去大鴻輝食飯，我都會帶住支滅火筒喺身，我覺得大家都應該要咁做」。帖文一出隨即引起網民熱烈討論，不少網民半認真半搞笑回應，反映出大家對大鴻輝安全問題的高度關注與憂慮。Yahoo Food ・ 13 小時前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自女人我最大 ・ 1 天前
港人日本「一抽入魂」集體中頭獎 引爆「玉桂狗焗爐之亂」笑到崩潰｜海外選購電器安全及注意事項全攻略
臨近聖誕長假期，大批香港人已經搶先「返鄉下」飛到日本旅遊，東京、大阪、福岡到處都聽到廣東話。而在社交平台 Threads 上，突然被一班身在日本旅遊的港人洗版，全部都為同一件事「頭痕」——抽中「玉桂狗一番賞」頭獎焗爐！閱讀更多：宏福苑大火喚醒家居防火意識｜防火門點揀最實際？同普通實芯門有咩分別？｜開放式廚房唔合規恐累保險失效！法例要求一文睇清入伙前必讀｜六大範疇逐點檢查 滲水、空心磚、門窗膠邊、水電、泥水油漆到傢俬清單一覽近日至少有十多名港人在 Threads 發帖表示，到便利店玩「玉桂狗一番賞」，本來心願很簡單，只想抽中玉桂狗公仔、化妝袋、環保袋、匙扣之類「易拎又可愛」的小物，結果一刮開獎券——竟然是頭獎焗爐。乍聽之下以為「中頭獎」值得開心，現實卻是：只有焗爐，卻不能用！皆因日本電壓與香港不同，焗爐連包裝又大又重，單是拿回酒店已十分狼狽，托運回港更須額外付款。一眾「苦主」通通都不打算把這份「大禮」帶回港，只好上 Threads 尋找「居日港人」接收，求「領養」！因此被網民笑稱為「一番賞焗爐之亂」。有中獎者更笑言：「第一次中頭獎，竟然係焗爐，真係笑到崩潰！」甚麼是「一番賞」？抽獎版本的28Hse.com ・ 4 小時前
43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力
43歲玄彬男神顏值下降引熱議！即使是男神也未必能對抗殘酷的歲月，但歲月痕跡也許是中年男性的魅力來源，只是戰線不再局限於顏值上了！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫
天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。姊妹淘 ・ 1 天前