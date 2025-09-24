華為推 Watch GT 6 系列手錶和 FreeClip 2 耳夾耳機

華為今日更新了多款穿戴產品，包括 Watch GT 6 系列手錶和 FreeClip 2 耳夾耳機。其中手錶分為 41mm、46mm 的 Watch GT 6 和 46mm 的 Watch GT 6 Pro 三款，GT 6 均為不鏽鋼錶殼搭配玻璃表面，Pro 款則會升級為鈦合金及藍寶石組合。GT6 的螢幕亮度峰值達到 3,000 尼特，錶身都具備 5ATM、IP69 防護機能。大、小型號的續航力分別可達到 21 天和 14 天，充電方式為無線。兩者都支援超過 100 種運動模式，可以充當騎行助手，教練功能還包含 Pamela Reif 獨家課程。常規的身體數據監測這兩款裝置都支援，唯一遺憾是沒有 ECG。

華為 Watch GT 6 Pro

至於 Watch GT 6 Pro，則補上了 ECG，而且還能提供高爾夫球地圖和越野跑資訊。它的續航力也是 21 天，新引入的「向日葵」定位系統能帶來比 Watch GT 5 Pro 高 20% 的精準度。華為 Watch GT 6 Pro 的售價是 2,488 人民幣，41mm 和 46mm 的 Watch GT 6 首銷期間優惠價分別是 1,438 和 2,038 人民幣。

華為 FreeClip 2

耳機方面，FreeClip 2 可以說已經是備受期待。新品依舊採用 C 形結構，單側重量僅 5.1g，使用時無需區分左右。耳機本體具備 IP57 防塵防水機能，內建 10.8mm 開放式雙振膜單元。它還設有 AI 晶片用於神經網路降噪、音質優化和語音助手，後續還將升級華為星閃音訊以改善聆聽、連線體驗。除此之外，FreeClip 2 也能用於面對面即時翻譯，你可將兩個耳機分別給予不同人使用。耳機本體的續航力為 9 小時，計入充電盒總共可使用 38 個小時。這款新品的價格是 1,299 人民幣，和手錶一樣都會從即日起在內地預售。

