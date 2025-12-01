宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
華為於 Electricity Connect 2025 榮獲「最佳科技供應商」大獎
雅加達，印尼 - Media OutReach Newswire - 2025年12月1日 - 由印尼電力協會 (MKI) 聯同多個機構所主辦的「Electricity Connect 2025」會議已於雅加達順利舉行。在此次活動中，華為於大會中獲頒「最佳科技供應商」殊榮，彰顯該公司在數碼及智能技術的持續創新實力，以及致力於印尼能源轉型的長期貢獻與承諾。是次獲獎亦肯定華為與業界攜手合作、提供可靠且具前瞻性的解決方案，並促進印尼打造更高效、永續及具韌性的電力藍圖。
華為發電智能化業務部行政總裁 Andy Huang 表示：「人類的經濟模式從農業逐步演變成工業，再進一步邁入數碼時代，如今正朝向智能經濟快速發展。未來的智能世界，將實現物理與數碼領域的深度融合。當中，物理世界以能源驅動，涵蓋傳統化石燃料與新能源；而數碼世界則以數據為核心，結合 5G、AI 及雲端運算等資訊等前沿技術。因此，bit (數碼）與 watt (電力) 將成為邁向智能世界的兩大核心驅動力。
當今全球各大產業正全速邁向數碼化與智能化轉型，以提升整體生產效能。電力行業的各個環節，包括電源、電網、負載及儲能，也同時經歷重大變革。在傳統的能源流管理基礎上，我們必須加強資訊流管理，以實現全域感知、可靠連接、即時分析及智能自主運作，方可打造一個潔淨、低碳且具前瞻性的智能電力系統。
Andy 補充道：「預計到 2060 年，印尼總裝機容量將由現時的 100 吉瓦增至 450 吉瓦。在這個轉型過程中，華為將持續提供最穩固、最先進的 ICT 基礎設施，以支援多元化的智能應用，推動印尼的發電產業實現更環保、更高效及更智慧的未來。」
於本次年度盛會中，華為全面展出其前沿技術成果，涵蓋由智慧光伏、智慧配電等端對端綜合方案，到創新推出的「智慧配電解決方案」(Intelligent Distribution Solution, IDS)，致力構建更具韌性的能源系統。此外，華為亦展示了 5G、人工智能及雲端技術於電力產業的多元應用，冀以科技之力加速全球新一輪技術革命的進程。
在印尼加速邁向新能源與可再生能源轉型，並全面升級全國電網之際，華為印尼再次堅定承諾，將進一步深化與印尼國家電力公司的長遠合作，積極拓展與本地能源業者及國際組織的協作關係，並透過參與「Electricity Connect 2025」，全面投入印尼日益發展的能源生態系統。
