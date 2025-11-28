華為於CEPSI 2025發佈智能變電站解決方案 全新智能周界感知功能正式亮相

宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
新加坡 - Media OutReach Newswire - 2025年11月28日 - 華為隆重出席由東亞及西太平洋電力供應產業協會 (AESIEAP) 主席機構 SP Group (新加坡能源集團) 主辦的第二十五屆電力供應產業會議 (CEPSI 2025)，本屆會議以「賦能能源轉型」為主題。華為聯同業界夥伴，共同推動能源生態發展，並與超過4,000名能源領袖、政府官員及業界客戶交流互動，發佈最新智能變電站方案，積極促進東亞及西太平洋地區在能源轉型、智能電網與未來電力創新方面的合作。
華為全球市場與解決方案總裁兼電力數位化業務部門總裁 Jason Li 表示：「自動化、數位化與人工智能的組合將成為電網現代化的核心引擎。我們相信，數位技術深度融入電力場景，並透過通信與人工智能技術重構生產與運營模式，能夠同時滿足極致穩定性與極致靈活性的雙重需求。」此一創新理念，已具體體現在華為智能變電站全新推出的智能周界光纖感知功能之中。
長久以來，傳統變電站依賴人工巡檢與被動監控，往往難以及時掌握潛藏的複雜風險。華為的創新解決方案運用光纖感知技術與 AI 大模型演算法，能精確識別各類震動、人員移動及外部侵擾。透過智能管理結合現場驗證，該系統實現極低的誤報率與漏報率，同時提升安全性與運營效率。
華為企業光網領域副總裁 Leo Zhang 在演說中強調：「華為以人工智能為核心的智能光纖感知方案，透過高精度、環境適應能力以及全天候監控，提升了變電站及發電廠的周界防護與地下電纜安全。此不僅顯著提升安全防護水平，更有效減少人工巡檢成本，進一步提升營運效率。」
華為電力數位化業務部副總裁 Jacky Wang 表示：「對能源產業而言，若要充分發揮 AI 潛能，必須依賴即時且高品質的數據，而高度可靠的通信網絡則是實現這些數據的基礎。我們亟需重新定義數位應用場景與通信架構，同時重塑網絡安全策略。」他亦強調：「算力是 AI 的基礎，而電力決定算力的上限，AI 將成為電力發展的未來方向。」
北京裕能科技有限公司首席市場官 Jing Kong 表示：「AI+ 將幫助新能源產業發展得更健康、更智能，不僅追求速度，更是追求品質。這將有助於為我們共築一個更綠色的地球家園。裕能正攜手華為，共同推進新能源的數碼轉型！」
於活動期間，華為主辦了 IDS Club 圓桌會議及亞太能源電力合作夥伴論壇，與客戶及夥伴就區域發展市場機遇展開交流。多家能源企業亦參觀了華為的 OpenLab，了解其智能電力解決方案。華為重申，將繼續攜手業界，加速能源產業的數位化與智能化轉型。
