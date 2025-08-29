華為智能手錶首超 Apple Watch 成單季全球出貨第一，市佔超 20%

隨著華為逐漸開始在手機市場收回失地，他們的智能手錶出貨表現也越發強勢。根據市場調查機構 Counterpoint Research 最新發布的報告，華為在 Q2 首度超越 Apple，成為了全球智慧手錶市場出貨量第一。其佔據的市場份額達到 21%，出貨相較去年同時期增幅高達 52%。而被擠下王座的 Apple Watch 已經是連續第 7 個季度下滑，其隔年跌幅為 3%，市佔率也從去年 Q2 的 19% 降到了 17%。

Counterpoint Research

不過憑藉 Apple 的生態和用家忠誠度，Apple Watch 在高階市場依然保持領先。排名三到五位的分別是小米、小天才（iMOO）和 Samsung，其中兩家中國公司分別有 38% 和 21% 的隔年增長，而南韓巨擘的出貨量在上季度縮水了 3%。縱觀全局，整個全球市場也在連續 5 個季度下滑後回升，出貨量比去年同時期增加了 8%。

