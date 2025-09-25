環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
華為正式發表「R.I.S.E」國家級政務雲參考架構
中國上海 - Media OutReach Newswire - 2025年9月23日 - 華為於 2025 年全球公共部門雲端與 AI 高峰會上，正式發表「R.I.S.E」國家級政務雲參考架構，進一步推動國家級智能轉型進程。
華為聚焦公共服務挑戰，推動智慧化轉型
華為副總裁暨全球公共事業部執行長李俊峰（Wind）在致詞中表示，透過雲端與 AI 技術的推動，華為已打造出一套集中、高效且安全的雲端基礎架構，有效支援政府與公共服務的智能轉型，並同時強化資料彙整、處理與價值轉化的能力。
國家資訊中心資訊化與產業發展部主任單志廣指出，中國透過 ICT 技術所推動的數位轉型，為全球智能治理提供了寶貴的示範經驗。
來自 DPO（香港）、CCK（突尼西亞）、Ankabut（阿聯酋）以及 AIPMC（中國廣東花都）的代表也在活動中發表演講。
華為全球公共事業部首席科學家高宏榮先生 (Hong-Eng Koh) 於會中揭示「R.I.S.E」國家政務雲參考架構，涵蓋四項解決方案：
打造高韌性、高穩定性的雲端基礎設施：國家級政務雲以高韌性與高可靠性的架構設計，確保關鍵應用穩定運行與資料安全無虞。
強化安全自主性，提供多元部署模式：為因應對國家級數位主權與資安的高度重視，華為提出包含公有雲、全棧專屬雲以及 Huawei Cloud Stack 等多種部署選項，透過統一架構、同步技術與共通生態體系，實現資料儲存、傳輸與使用的全方位安全保障。
創新驅動，全面支援 AI 應用：該架構建構三大效能平台，分別針對應用、資料及 AI，優化高品質資料的調度與使用效率。華為亦針對政府場景提供專屬智能代理與數位身分技術，完善上層應用架構。
百家共築豐富生態圈：華為已與超過 100 家來自政府與公共領域的生態夥伴合作，協助各國加速公共服務的數位化與智能轉型。
華為持續投入創新，致力推出全方位解決方案，全面回應公共服務數位與智能轉型的核心需求。透過強大的雲端與 AI 協同效益，華為攜手各界解決主要挑戰。此次國家級政務雲參考架構的發佈，象徵公共服務進入智能協作的新篇章。
展望未來，華為將持續深化雲與 AI 的融合，推動新時代的高品質發展。
