華為獲評為2025年Gartner®企業儲存平台魔力象限領導者
中國深圳 - Media OutReach Newswire - 2025年9月18日 - 國際權威分析機構 Gartner® 日前公布《2025年企業儲存平台魔力象限》報告，華為榮登領導者象限，成為唯一入選的非北美供應商。
華為數據儲存持續引領技術創新，憑藉 AI-Ready 的數據平台、卓越的數據韌性與效能，以及先進的智能數據管理能力，全面滿足企業在混合雲、人工智能及關鍵業務場景中的多元需求。
目前，華為儲存解決方案已於全球超過 150 個國家與地區廣泛部署，為金融、電信、製造、醫療、政府及公共服務等多個產業提供穩健支持，遍佈拉丁美洲、歐洲、中東、非洲及亞太地區。
如欲深入了解華為儲存產品與解決方案，請瀏覽：https://e.huawei.com/en/products/storage
Gartner 於 2025 年 9 月 2 日發佈《企業儲存平台魔力象限》研究報告，作者包括 Jeff Vogel、Julia Palmer、Chandra Mukhyala 與 Joseph Unsworth。
GARTNER 為 Gartner, Inc. 及其附屬機構在美國及全球的註冊商標及服務標誌，本文經授權使用，版權所有。Magic Quadrant 為 Gartner 之註冊商標，亦經授權使用，版權所有。
Gartner 並不對其研究出版物中所提及的任何供應商、產品或服務進行背書，亦不建議用戶僅以最高評級或其他標示作為選擇依據。有關報告內容純屬 Gartner 研究團隊之專業觀點，並不構成事實陳述。針對本研究內容，Gartner 不提供任何明示或暗示的擔保，包括商品適銷性或特定用途適用性之保證，亦不承擔任何責任。
Hashtag: #Huawei
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
