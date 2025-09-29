新加坡 - Media OutReach Newswire - 2025年9月25日 - 華為於新加坡舉行的全球海底通信盛事「Submarine Networks World 2025」上發表全新「海陸協同、光智共融」發展願景。會上，華為展示創新解決方案及旗艦產品，助力推動海底與陸地的網絡整合，提升整體協同效能。





華為發佈海陸融合、光智協同的新世代網絡藍圖



華為的策略旨在打破傳統海底與陸地網絡建設中「各自為政」的架構限制，改善資源孤立及互通性不足的問題。透過推動跨域網絡資源的可視化管理、協同調度與服務保護機制，並結合智能化運維能力，華為有效實現高速、穩定且靈活的通信服務輸送。



華為於會上發表全球首個面向數據中心的 100T 海陸一體化平台 —— OptiX OSN 9800 K 系列。此平台針對大規模跨域數據傳輸需求而設，具備以下四大核心優勢：



1.整合架構：統一平台同時支援海底與陸地網絡；

2.極致容量：每插槽可處理 4T 業務，單框容量逾 100T，單纖可達 96T；超高能效：高整合設計令單位傳輸功耗低至 0.1 W/Gbit，較行業平均減少 65%；

4.超強智能：結合數碼孿生技術，從傳統被動回應轉向主動管理，運營效率提升達 40%。



此外，華為同場發表最新研發的1.6T海纜SLTE專用板卡，支援300G至1.6T可調速率，傳輸距離可達11,000公里，進一步提升整體海底網絡容量與效能。



華為光傳輸產品線總裁谷雲波 (Gavin Gu) 表示，華為計劃構建一個具備超寬頻、高可靠性、靈活性與智能化特點的海纜—陸地一體化網絡架構，以實現無縫傳輸，並透過智能化手段大幅提升網絡運維效率與服務品質。



隨着全球數碼化與智能化轉型加速，作為國際通信骨幹的海底網絡，其需求亦持續攀升。華為憑藉逾 30 年光傳輸技術的積累及創新實力，有望為海纜行業注入全新動能。









