華為發佈《全球電力行業數碼化與智能化指數報告》 引領電力產業智能化發展

中國上海 - Media OutReach Newswire - 2025年9月25日 - 在 HUAWEI CONNECT 2025 的全球電力高峰會上，華為正式發佈《全球電力行業數碼化與智能化指數 (GDII) 報告》。該報告旨在為全球電力企業於邁向數碼化進程中，提供量化評估工具及未來電力系統構建的戰略指導。



國際電工委員會 (IEC) 主席 Jo Cops 在開幕致辭中表示，隨着光伏發電系統、電動車充電設施及微電網日益普及，對低壓電網進行實時運行監控，已成為維持電網穩定運作的核心要素。





華為電力數碼化業務部行政總裁孫福友 (David Sun)

華為電力數碼化業務部行政總裁孫福友在演講中強調，數碼及智能化賦能對應對未來電力系統的不確定性至關重要。他表示，AI 已由提升效率的工具，躍升成為電力系統運行的「生存關鍵」。



華為以「主網智能穩健、中壓融合、低壓透明、高速安全、天地一體」為核心原則，並依託目標通信網絡架構，構建出一個基於「場景應用 + 雲、管、邊、端協同」的多層次技術體系。該體系涵蓋發電、輸電、配電及用電等各類場景，旨在為電力企業提供智能化解決方案，助力其邁向數碼轉型與永續發展道路。





2025 全球電力示範項目



在本屆峰會上，華為聯手國網陝西公司正式發佈「2025 全球電力示範項目」該項目於陝西地區進行聯合創新及大規模驗證，成功實現低壓 400V 台區的全面可視化，並具備即時感知、集中管理及快速響應等能力。



來自南非 City Power 的營運總裁 Charles Tlouane 及匈牙利 MAVIR 副行政總裁 Simon Dezsö，亦在會上分享了他們企業數碼化轉型過程中的挑戰與寶貴經驗。



展望未來，華為將持續為全球電力核心場景注入智能動力，助力全球電力企業邁向更智慧、更永續的未來。



詳情請瀏覽：https://e.huawei.com/en/industries/grid



