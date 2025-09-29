華為發佈《RAMS架構驅動ISP/MSP商業成功白皮書》

男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
中國上海 - Media OutReach Newswire - 2025 年 9 月 29 日 - 華為於 HUAWEI CONNECT 2025 期間，在「智韌合一，躍升 ISP/MSP 智能化」高峰論壇上正式發佈《RAMS架構驅動 ISP/MSP 商業成功白皮書》。白皮書提出 RAMS 架構理念，涵蓋投資回報率、可用性、運維及安全四大核心維度，旨在協助 ISP 及 MSP 善用 AI 技術，從傳統連接服務轉型成為智能化服務提供商。
華為副總裁、ISP 與 OTT 業務部行政總裁岳坤表示：「AI 正以前所未有的速度演進。為因應變化，數據中心及 ISP 需聚焦三大方面。首先是提升頻寬能力，以應對流量規模激增與流向多變的複雜形勢。其次，重新優化數據中心佈局，以滿足 AI 應用對低延遲的嚴苛要求。最後，需提升『五個九』(即99.999%) 的可靠性標準，確保 AI 應用的穩定運行。華為致力與客戶及合作夥伴緊密合作，依託我們先進的 AI 技術與豐富的行業經驗，共同推動基礎設施升級，為智能世界奠定堅實基礎。」
華為 ICT 市場與解決方案銷售部首席技術官黃大川表示，為支援全年無休、多場景與即時響應的智能化服務需求，ISP 與 MSP 必須構建具備無損傳輸、超高頻寬、靈活擴展與便捷部署能力的智能網絡。他指出：「秉持智能與韌性的發展願景，華為提出了智能 RAMS 架構，融合靈活接入、可演進的傳輸網路，以及智能雲平台。」黃續稱：「RAMS 可按需求擴展服務、支援自動化運維，更能實現智能化故障修復，大幅提升網絡可靠性、安全性與整體用戶體驗。」
《RAMS 架構驅動 ISP/MSP 商業成功白皮書》明確提出 RAMS 目標架構，並透過真實應用場景，深入探討投資回報率優化、服務差異化、智能網絡運營及高可靠傳輸架構等關鍵方案。其目的是為 ISP 與 MSP 構建智能、具韌性的網絡提供技術支援，推動創新與增長。
華為已為全球超過 120 個國家及地區、5,000 多家 ISP 與 MSP 提供領先的產品及解決方案。展望未來，華為將加大對 AI 與網絡融合的研發投入，並與客戶及合作夥伴緊密合作，加快創新技術的實際應用與大規模商業部署進程。
