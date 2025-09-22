樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
華為發表《One ISP One Network白皮書》 助攻ISP搶進B2B藍海商機
中國上海 - Media OutReach Newswire - 2025年9月18日 - 華為在上海舉辦的 HUAWEI CONNECT 2025 大會上，舉辦主題為「One ISP One Network：在 B2B 前沿推動成長」的圓桌論壇，活動圓滿落幕、反應熱烈。本次論壇廣邀來自中東、亞太與非洲地區的 ISP 專家與策略夥伴，共同剖析如何透過創新策略與協作機制，助力 ISP 業者深耕 B2B 市場。華為並同步發表《One ISP One Network 白皮書》，期望協助業者全面釋放網絡價值。
華為 ISP 與 OTT 事業單位副總裁 Frank Lu 在開場致詞中指出，隨著全球數位轉型加速，以及政府與企業專線、雲端互聯等B2B服務激增，為 ISP 業者帶來前所未有的發展機遇。他強調，ISP 應放眼未來，聚焦策略佈局、服務差異化與效率提升，積極應對市場變化。Frank Lu 呼籲業者從全球視角出發，規劃 3 至 5 年的網絡發展藍圖，掌握先機、引領趨勢，而非僅止於被動應對。
華為廣域網領域 CEO Ado Du 於主題演講中指出，華為透過「One ISP One Network」的目標架構，協助 ISP 業者拓展 B2B 服務市場，並以三大核心策略為推動主軸：(1) 建立一個敏捷、彈性且模組化的架構，使網絡與服務分離，加速服務部署並提升網絡擴展效率；(2) 提供以用戶體驗為核心的全生命週期服務，結合SRv6與ROADM等技術，打造差異化體驗；(3) 推動智能化運維，實現快速布建、自我修復與高效率的營運管理。
在本次圓桌論壇上，來自伊拉克 DIL Technology for Communications 及南非 Vumatel 的代表，分享了其如何透過自有網絡基礎設施，成功推進 B2B 業務的實戰經驗。與會的 ISP 專家們亦熱烈參與討論，針對網絡規劃與建設提供寶貴建議。本次活動中，華為亦正式發佈《One ISP One Network 白皮書》，針對 ISP 產業趨勢、目標架構以及未來路徑進行了深入分析。此份白皮書旨在協助企業盤點並活化其網絡資源，進而釋放其潛在價值。
展望未來，華為將持續強化在 ISP 領域的創新與投入，攜手客戶共創產業智能時代的雙贏局面。
