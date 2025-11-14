最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
華為的「影像外交」： XMAGE 點亮巴黎皇宮，叩開全球市場大門!
華為 XMAGE 時隔六年重返巴黎大皇宮，於 11 月 12 日攜手巴黎國際攝影展及 UCCA Lab 策展團隊，舉辦 2025 華為影像大賽頒獎典禮暨年度影像展。這場以「The world, You and me」為主題的展覽，不僅是技術實力的展示，更標誌著華為在國際舞台持續擴大的影響力!
自 2018 年起，華為新影像大賽便多次將移動攝影作品帶進巴黎大皇宮，讓手機攝影得以與傳統大師作品並列展出。此次回歸，進一步鞏固了華為在專業攝影領域的地位，也為其影像技術注入更多學術與藝術底蘊。
華為 XMAGE 的核心在於將複雜影像技術轉化為直覺的拍攝體驗，讓用戶能以鏡頭為語言，記錄生活、表達觀點。無論是日常場景或自然景觀，在 XMAGE 技術加持下皆能轉化為具質感與情感張力的影像，成為連接人與世界的媒介。
這樣的理念具體落實在 Pura 80 系列硬體設計中：1英寸超高動態主攝與「一鏡雙目」結構拓展了成像畫質的邊界，而 XMAGE 風格與色卡選項則強化了影像的敘事能力，使普通用戶也能創作出具個人視角的作品。
華為影像大賽提供了一個跨越文化疆界的平台，讓不同背景的創作者透過影像進行對話。這不僅是技術實力的展示，更是一種影像文化的建立。讓攝影從專業領域走向大眾，成為每個人都能使用的表達工具。
隨著 2025 年大賽的啟動，華為正逐步確立在全球影像領域的地位。這次巴黎大皇宮的展覽，將成為觀察華為如何透過影像技術與文化策略，持續深化其國際市場佈局的重要節點。(來源:inf.news)
