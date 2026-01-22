華為：自動化、數碼化及AI為推動電網現代化的關鍵動力

西班牙巴塞隆拿 - Media OutReach Newswire - 2026年1月22日 - 僅 2025 年，全球即發生逾十宗重大停電事故，嚴重擾亂電力供應，影響超過 12 億人。全球電力企業一直將系統穩定視為首要任務。





華為電力數碼化業務單位全球市場與解決方案總裁 Jason Li



華為不僅關注電網的穩定性，邁向碳中和的進程，正加速著可再生能源及電力使用的全面電氣化。面對大量新能源接入及不可預測的新型負載，電力系統必須具備高度靈活性。



華為電力數碼化業務單位全球市場與解決方案總裁 Jason Li 表示：「過去，我們主要依賴自動化技術處理電網問題。但面對未來，電網將從單純的傳輸系統，轉變為能源轉型的關鍵角色。數碼化與人工智將不再只是選擇，而是構建核心發電的必要元素。這些技術結合自動化，將共同成為推動電網現代化的關鍵動力。」



他補充道：「我們相信，將數碼科技深度融入電力場景，配合電信與 AI 重塑發電與運營模式，將為電網帶來前所未有的穩定與靈活性。」





智能電網展位



隨著分佈式太陽能系統、儲能設備及電動車充電設施大規模併入電網，伴隨用戶互動增強與負載側交易模式的興起，配電網絡的平衡、穩定與安全性正面對前所未有的挑戰。



Jason 指出：「未來電力系統的重大突破將來自配電層級。而其關鍵，在於實現 400 伏特低壓層級的全面透明化管理。為此，華為已聯同合作夥伴開發智能配電方案 (IDS)，實現低壓配電的可視性管理。」



在即將舉行的 2026 年世界行動通訊大會 (MWC) 上，華為將展示其電力數碼化領域的最新 AI 應用，涵蓋智能配電、變電站解決方案，以及電廠巡檢等技術。有興趣深入了解電力行業數碼轉型成功案例的人士，歡迎蒞臨 Fira Gran Via 展館 1 號 1H50 展位。





