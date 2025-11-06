低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
華為 Mate 70 Air 突襲登場：6.6mm 厚度、7 吋螢幕、6,500mAh 電池加三相機
售價 4,199 人民幣起。
華為再施突襲戰術！近期頻頻在諜照中出現的 Mate 70 Air 今日直接無預警發佈了。新機沿用了 Mate 家族已維持數年的設計語言，雖然在名稱上對標 iPhone Air，但定位存在明顯不同。它的機身薄至 6.6mm 輕至 208g，以 7 吋的大小來說可謂輕薄但並不極致。裝置具備 IP68 / 69 防塵防水機能，配有 iPhone Air 缺少的對稱式雙喇叭且支援觸控筆，總體上更像是一款影音娛樂、輕辦公向的產品。
值得一提的是，Mate 70 Air 這次居然可選處理器型號。它提供了麒麟 9020A 和 9020B 兩個版本，雖然具體的細節都沒有公佈，但從對應型號的 RAM、儲存規格來推測，9020A 的定位估計更高。裝置所用的 OLED 面板解析度為 2,760 x 1,320，更新率 120Hz（僅能調整 60Hz、90Hz）。同時有 6,500mAh 電池，支援 66W 有線充電。其指紋模組為側面按鍵整合式，此外手機還支援雙向北斗衛星訊息。而在拍攝部分，正面有一顆 10.7MP 自拍相機，背後則是 1/1.3 吋 50MP 廣角主攝、8MP 超廣角加 12MP RYYB 3X 遠攝組合，另有 1.5MP「紅楓」多光譜原色相機確保色彩還原準確。
華為 Mate 70 Air 的售價在人民幣 4,199 至 5,199 元之間，目前已在內地預售，11 月 11 日正式開賣。它在行銷上或許能借到一點 iPhone Air 的光，但產品實際瞄準的客群應該會更廣泛，因此銷售前景或許也會更樂觀一點。
