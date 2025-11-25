華為 Mate 80 系列來襲：麒麟 9030 雙版本晶片、20GB RAM、雙潛望相機

華為今天下午如約端出了自己的最新旗艦 Mate 80 系列，它照例分為常規定位的 Mate 80、80 Pro、80 Pro Max 和強化差異設計的 Mate 80 RS Ultimate Design。其中比較特別的地方，是原來的 Pro+ 產品線被更名為 Pro Max。這麼做的原因很難不讓人想到 iPhone，不知在小米、華為之後還有多少國產廠商會選擇這種「致敬」方式。

而在設計上，三款非 RS 型號都比過去更具有記憶點。新機此番改用了強度更高的金屬背蓋，而且在沿用多代的「星環」相機下方又多加了一圈玻璃材質的圓環。兩者構成一個「8」字，視覺上頗爲吸睛，同時也照顧到了無線充電。Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max 的重量分別是 217g、219g 和 239g，厚度則為 7.95mm、7.95mm 和 8.25mm。三款裝置均具備 IP68/69 防塵防水機能，使用側邊指紋辨識模組，而且全系支援 3D 面部識別。

華為 Mate 80 系列

Mate 80 系列這次都採用了 2.5D 平面螢幕，Mate 80 和 80 Pro 為 6.75 吋 OLED，80 Pro Max 則達到 6.89 吋且為雙層 OLED 面板。螢幕的解析度都達到 1.5K 級別，有 120Hz LTPO，Pro Max 的峰值亮度高達 8,000 尼特。另外 Mate 80 和 80 Pro 內建 5,750mAh 電池，前者支援 66W 有線、50W 無線充電，後者則升級至 100W 和 80W。而 80 Pro Max 的電池是加大到 6,000mAh，快充規格和 Pro 一致。

在面對美國制裁艱難回歸 5G 手機市場後，華為發佈高階產品時對最關鍵的處理器基本都是諱莫如深。今年的情況稍有變化，至少官網有明確標注 Mate 80 搭載了麒麟 9020，同時 80 Pro 和 80 Pro Max 會依配置不同採用麒麟 9030 / 9030 Pro 晶片。傳說新一代麒麟基於國產 N+3 製程，而根據華為在發佈會上的說法，Mate 80 和 80 Pro 相比對應的上代型號效能最多提升 35%。而 Mate 80 Pro Max 在 VC、PCM 雙相變散熱系統的加持下，較 Mate 70 Pro+ 升幅達 42%。除此之外，新機皆支援衛星尋呼，而且具備 700MHz 無網通訊功能，可在緊急場景下穿牆組建應急鏈路。

華為 Mate 80 系列

至於影像部分，Mate 80 全系列都採用了 13MP 自拍相機，後置主相機均配備 f/1.4 - f/4.0 可變光圈鏡頭。其中 Mate 80 主攝端使用了 50MP RYYB 感光器，同時有 40MP 超廣角和 12MP 的 5.5X 潛望遠攝。而 Mate 80 Pro 則會升級為 1/1.28 吋 50MP RYYB 主攝和 40MP RYYB 超廣角相機，光學望遠倍數增至 4X，且輔以 f/2.1 大光圈潛望鏡頭。

最強的 Mate 80 Pro Max 擁有 17.5EV 超高動態範圍 50MP 1/1.28 吋 RYYB 主相機，超廣角配置和 80 Pro 相同。它同時搭載了 4X 和 6.2X 潛望遠攝，用的都是 50MP RYYB 感光元件，其中 4X 望遠鏡頭還兼具長焦微距功能。華為還為新一代 Mate 全系加入了第二代「紅楓」原色相機，相比之前進光量、動態範圍和光譜感知能力都有明顯提升。值得一提的是，Mate 80 Pro 和 80 Pro Max 也將有專屬的第三方增距鏡配件。

華為 Mate 80 RS Ultimate Design

華為 Mate 80、80 Pro 和 80 Pro Max 可選 12GB / 16GB RAM 和 256GB / 512GB / 1TB 儲存，起售價分別是 4,699、5,999 和 7,999 人民幣。而特別版的 Mate 80 RS Ultimate Design 則是以 Mate 80 Pro Max 為基礎打造，主要改動包括外觀、BT.2020 超廣色域雙層 OLED 和高低頻雙振膜立體聲喇叭，並且支援雙實體 SIM 加雙 eSIM 組合。它還配有 20GB RAM（傳說是完全國產），價格是 11,999 人民幣起，所有新品目前已在內地預售。

