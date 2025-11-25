Alo Yoga官網全網7折
華為 Mate 80 系列來襲：麒麟 9030 雙版本晶片、20GB RAM、雙潛望相機
售價 4,699 人民幣起。
華為今天下午如約端出了自己的最新旗艦 Mate 80 系列，它照例分為常規定位的 Mate 80、80 Pro、80 Pro Max 和強化差異設計的 Mate 80 RS Ultimate Design。其中比較特別的地方，是原來的 Pro+ 產品線被更名為 Pro Max。這麼做的原因很難不讓人想到 iPhone，不知在小米、華為之後還有多少國產廠商會選擇這種「致敬」方式。
而在設計上，三款非 RS 型號都比過去更具有記憶點。新機此番改用了強度更高的金屬背蓋，而且在沿用多代的「星環」相機下方又多加了一圈玻璃材質的圓環。兩者構成一個「8」字，視覺上頗爲吸睛，同時也照顧到了無線充電。Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max 的重量分別是 217g、219g 和 239g，厚度則為 7.95mm、7.95mm 和 8.25mm。三款裝置均具備 IP68/69 防塵防水機能，使用側邊指紋辨識模組，而且全系支援 3D 面部識別。
Mate 80 系列這次都採用了 2.5D 平面螢幕，Mate 80 和 80 Pro 為 6.75 吋 OLED，80 Pro Max 則達到 6.89 吋且為雙層 OLED 面板。螢幕的解析度都達到 1.5K 級別，有 120Hz LTPO，Pro Max 的峰值亮度高達 8,000 尼特。另外 Mate 80 和 80 Pro 內建 5,750mAh 電池，前者支援 66W 有線、50W 無線充電，後者則升級至 100W 和 80W。而 80 Pro Max 的電池是加大到 6,000mAh，快充規格和 Pro 一致。
在面對美國制裁艱難回歸 5G 手機市場後，華為發佈高階產品時對最關鍵的處理器基本都是諱莫如深。今年的情況稍有變化，至少官網有明確標注 Mate 80 搭載了麒麟 9020，同時 80 Pro 和 80 Pro Max 會依配置不同採用麒麟 9030 / 9030 Pro 晶片。傳說新一代麒麟基於國產 N+3 製程，而根據華為在發佈會上的說法，Mate 80 和 80 Pro 相比對應的上代型號效能最多提升 35%。而 Mate 80 Pro Max 在 VC、PCM 雙相變散熱系統的加持下，較 Mate 70 Pro+ 升幅達 42%。除此之外，新機皆支援衛星尋呼，而且具備 700MHz 無網通訊功能，可在緊急場景下穿牆組建應急鏈路。
至於影像部分，Mate 80 全系列都採用了 13MP 自拍相機，後置主相機均配備 f/1.4 - f/4.0 可變光圈鏡頭。其中 Mate 80 主攝端使用了 50MP RYYB 感光器，同時有 40MP 超廣角和 12MP 的 5.5X 潛望遠攝。而 Mate 80 Pro 則會升級為 1/1.28 吋 50MP RYYB 主攝和 40MP RYYB 超廣角相機，光學望遠倍數增至 4X，且輔以 f/2.1 大光圈潛望鏡頭。
最強的 Mate 80 Pro Max 擁有 17.5EV 超高動態範圍 50MP 1/1.28 吋 RYYB 主相機，超廣角配置和 80 Pro 相同。它同時搭載了 4X 和 6.2X 潛望遠攝，用的都是 50MP RYYB 感光元件，其中 4X 望遠鏡頭還兼具長焦微距功能。華為還為新一代 Mate 全系加入了第二代「紅楓」原色相機，相比之前進光量、動態範圍和光譜感知能力都有明顯提升。值得一提的是，Mate 80 Pro 和 80 Pro Max 也將有專屬的第三方增距鏡配件。
華為 Mate 80、80 Pro 和 80 Pro Max 可選 12GB / 16GB RAM 和 256GB / 512GB / 1TB 儲存，起售價分別是 4,699、5,999 和 7,999 人民幣。而特別版的 Mate 80 RS Ultimate Design 則是以 Mate 80 Pro Max 為基礎打造，主要改動包括外觀、BT.2020 超廣色域雙層 OLED 和高低頻雙振膜立體聲喇叭，並且支援雙實體 SIM 加雙 eSIM 組合。它還配有 20GB RAM（傳說是完全國產），價格是 11,999 人民幣起，所有新品目前已在內地預售。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？
日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Galaxy Tab S10 Lite 首次跌破 $2,000，輕薄機身大螢幕打造性價比之王
如果一直想買一部平板用來追劇、上網、開會、陪小朋友學習，但又沒有旗艦價位的預算，Samsung Galaxy Tab S10 Lite 首次跌破 HK$2,000 關口，以近 7 折的優惠力度重新定義中階平板標準。Yahoo Tech HK ・ 53 分鐘前
中國AI衝擊波來了！阿里千問App公測首週下載破千萬 正式卡位Agentic時代
阿里巴巴集團 (09988-HK) 旗下全新 AI 助理應用程式「千問 App」 17 日啟動公測，在短短一週內下載量突破 1,000 萬次，超越 ChatGPT、Sor鉅亨網 ・ 1 天前
iOS 27 或將著重於系統優化而非堆砌新功能，當然還要補上 AI
在 iOS 26 引入 Liquid Glass 這一重大設計革新後，Apple 可能會在下個版本種沉澱一下，著重於系統優化而非堆砌新功能。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
華為 Mate 80 Pro Max 發佈會文字直播 - 超強固機身，從從容容游刃有餘？
華為 Mate 高階手機今年的更新節奏和去年一樣，除了直板旗艦 Mate 80 系列外，大尺寸雙摺旗艦 Mate X7 也將在今天正式登場。與此同時，還有新的 2-in-1 裝置 MatePad Edge，要以自研晶片和鴻蒙生態為用家帶來新的平板、電腦融合體驗。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
「港話通」試運行5天登本港 App Store 免費 App 排行榜首位
由港話通全維服務有限公司研發的本地智能對話應用「港話通」(HKChat)自試行推出僅5天,便迅速登上 App Store 免費 App 排行榜首位,同時亦展現香港市場對本地 AI 服務的需求。 「港話通」以成為「 香港市民?鞝I好幫手」為使命,深度融合香港本地生活場景,不僅接入政府公開數據庫,提供即時政策,交通及公共服務資訊,更攜手本地學術機構共建專屬知識庫內容涵蓋街坊美食 店舖優惠社福政策等多元領域,致力為用戶提供貼心實用的智能服務。「港話通」研發團隊負責人表示:「港話通在短短5日內躍居本港 App Store 免費 App 榜首,是對團隊與產品能力的極大肯定。我們將持續改良系統,聆聽用戶意見,不斷提升回答質量與服務體驗， 讓「港話通」成為每位香港市民值得信賴的智能生活夥伴。」 (BC)infocast ・ 7 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！比如 Crucial X10 便攜式 SSD 就正在以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Honor 500 火速照搬 iPhone Air 設計，但有 8,000mAh 電池和 2 億畫素相機
坊間傳聞下一代 iPhone Air 可能會加入雙相機，沒想到 Honor 現在直接給大家做出了一個外觀「預覽版」。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung M7 智能顯示器歷史低價，HK$2,180 購 32 吋 4K 多功能螢幕直送到港
Black Friday Week 期間，Samsung 旗下的 M7 智慧顯示器又回歸了歷史低價。目前它的 32 吋型號（M70F）正在 Amazon 上以 US$280 的價格促銷。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
在這個顏值先決的時代，一副好耳機不僅要擁有震撼人心的音質，更要具備讓人一見傾心的設計。而將搖滾靈魂注入每一款產品的 Marshall，正完美詮釋這一理念！Marshall 外型帥氣，各個型號皆有不同特色，那在眾多型號中，究竟應該選擇哪一款？Yahoo Tech 已為大家整理不同型號的特點，助你找到最匹配的理想耳機！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
螞蟻旗下AI助手靈光App上線6日 下載量突破200萬
螞蟻集團旗下全模態通用AI助手靈光App公布，靈光App上線6日，下載量突破200萬。靈光App在首次破百萬下載用時4日刷新紀錄後，再破百萬的時間壓縮到兩日。 目前，靈光在App Store中國區免費應用榜單中維持第六位，App Store中國區免費工具榜維持第一。 靈光App首批上線「靈光對話」、「靈光閃應用」及「靈光開眼」三大功能。 靈光開創性地在移動端實現「自然語言30秒生成小應用」，並可編輯可交互可分享，也是業內首個全代碼生成多模態內容的AI助手，支援3D、音視頻、圖表、動畫與地圖等全模態信息輸出。(jl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
百度智能雲牽頭制定首個智能雲國家標準 明年2月實施
百度-SW(09888.HK)旗下百度智能雲表示，聯合中國電子技術標準化研究院牽頭制定的首個智能雲國家標準GB/T 46350-2025《信息技術 雲計算 智能雲服務通用要求》，已於近日獲得國家市場監督管理總局及國家標準化管理委員會批准正式發布，預計將於明年2月實施。 百度智能雲指，雲計算與AI技術深度融合正驅動雲計算行業進入以智能雲為核心的新階段，而今次制定國家標準是首次從頂層設計上統一智能雲的核心內涵與技術框架，明確其在基礎設施、模型開發與服務、AI應用開發等方面的關鍵規範，標誌著中國智能雲行業邁向規範化發展，未來將持續為用戶提供高效、便捷、低成本的AI算力資源和人工智能能力，驅動千行百業智能化升級。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨
Sony 的 WH-1000XM5 在推出後獲得大量好評，這款產品目前回歸歷史低價，只要 US$248 便可入手。換算後約合 HK$1,930，而且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
傳iPhone Fold售價或達2399美元
富邦研究分析師預測，蘋果折疊屏 iPhone Fold的定價可能是2399美元(約 17040元人民幣)。先前蘋果分析師郭明錤預測售價將在2000-2500美元之間，Mark Gurman預計其價格約為2000美元。據爆料，iPhone Fold原型機內螢幕尺寸在7.8吋左右，測試版電池容量在5400-5800mAh之間，屏幕由三星獨家供應，螢幕縱橫比為14.1:10，展開狀態下神似 iPad。iPhone Fold同時搭載A20系列晶片，後置雙鏡頭，內屏和外屏各配備一顆前置鏡頭，支援側邊指紋識別，無緣Face ID。(CW)infocast ・ 6 小時前
發展局：將聚焦兩大方向推動建築信息模擬技術(BIM)發展
發展局局長甯漢豪在網誌撰文表示，未來數年，建築信息模擬技術(BIM)將是推動工程數碼化及管理建築生命周期的核心支柱。當局將聚焦兩大發展方向，包括推動BIM軟件多元化及積極構建國際openBIM(開放式建築信息模擬)標準的協作平台，以及持續支持技術創新及擴大應用層面，如結合AI等。 推動軟件多元化方面，甯漢豪表示，發展局會搜羅更多元化的BIM軟件予不同工務部門試用，務求於工程不同階段、類型及規模，均能發揮軟件優勢，同時積極構建國際openBIM標準的協作平台。另外，當局會持續支持技術創新及擴大應用層面，結合AI、機械人、組裝合成建築法(MiC)及機電裝備合成法(MiMEP)等尖端科技，提升項目設計、施工與管理的精準度，並透過政策推動加強與業界協作。 她又以啟德體育園主場館為例子，指該項目匯聚了來自8個地區、超過140間公司參與設計及施工。工程團隊運用不同專業軟件進行設計、施工與生產，在共通的openBIM平台上整合不同的BIM技術，大幅提升設計階段的效率，更令設計與審批流程節省了80%時間。(ss/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
螞蟻靈光上線6天下載量破200萬
阿里巴巴(09988.HK)(BABA.US)旗下螞蟻集團發布，其全模態通用AI助手「靈光」上線6天總下載量突破200萬，在首次破百萬下載用時4天刷新紀錄後，再破百萬的時間壓縮到2天。靈光首個百萬下載速度超過ChatGPT、Sora2及DeepSeek等全球主流AI產品。目前，靈光在App Store中國區免費應用榜單中維持第六位，在App Store中國區免費工具榜維持第一。靈光於11月18日上線，其支持「自然語言30秒生成小應用」，為業內首個全代碼生成多模態內容的AI助手，支持3D數字模型、音頻、圖標、動畫及地圖等全模態的信息輸出，對話更生動，交流更高效。(ST)infocast ・ 1 天前
亞馬遜(AMZN.US)將允許企業測試Leo衛星服務
亞馬遜(AMZN.US)周一表示，將開始允許企業測試其最近重新命名的太空互聯網服務，冀與SpaceX的Starlink競爭。 公司表示，部分企業將能夠在服務的企業預覽階段測試亞馬遜Leo生產硬件和軟件，測試計劃將允許公司收集反饋，並為特定行業量身定制解決方案，以便在更大規模的推出前做好準備。 據悉，亞馬遜Leo提供企業級的效能、功能及能力，適用於私營和公營部門的客戶。Leo Ultra是現行生產中最快的客戶終端，下載速度可達1Gbps，上傳速度可達400 Mbps。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
戶田恵梨香生完娃後變化！ 37歲辣媽突然剪超短頭髮？
1988年神戶出生，6歲那年阪神大震災，家被埋，她爸從瓦礫把她挖出來，旁邊鄰居家卻永遠沒聲音了。從那之後她超怕黑、超怕死，但偏偏又超硬撐。Japhub日本集合 ・ 3 小時前