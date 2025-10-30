華為 Mate X7 發佈時間傳聞浮出水面

早在七月，關於即將發佈的華為 Mate X7 的首批資訊已經洩露，而今天來自中國的新傳聞則透露了該產品的正式發佈時間：預計在下個月。據悉，這款設備的代號為 Delphi，並且目前正在以黑曜石黑、幻影紫、宇宙紅、雲藍和雲白等顏色進行原型測試。

華為 Mate X7 配備了一塊 7.95 吋可折疊 LTPO OLED 顯示屏，分辨率為「2K」，其電池容量較前一代（5,110 毫安時）有所提升，並搭載了 Kirin 9030 SoC。據報導，Mate X7 的厚度也較 X6 更薄，未展開時厚度為 4.6 毫米，展開時為 9.9 毫米。

廣告 廣告

有關華為 Mate X7 的相機配置，先前的傳聞指出，華為當時正在測試兩種主攝像頭選項，均為 5,000 萬像素，其中一款使用 1/1.56 吋感光元件，另一款則使用 1/1.3 吋感光元件。目前尚不清楚最終選擇了哪一款。此外，Mate X7 還應配備一個超廣角鏡頭及一個擁有微距能力的 5,000 萬像素長焦鏡頭。

推薦閱讀