華為 MatePad Mini 復興「手機平板」：8.8 吋柔光 OLED、255g 機身、5G 通話

在發布新款三摺疊 Mate XTs 的同時，華為今天也如約帶來了「小平板，大手機」MatePad Mini。這款 8.8 吋的裝置機身僅重 255g 厚 5.1mm，共有黑、白、紅、綠四種顏色，同時配備側邊指紋模組。其內建有 6,400mAh 電池，支援 66W 有線充電。背後採用 50MP 主攝加 8MP 超廣角相機組合，正面螢幕開孔內則設有 32MP 自拍相機。

這片 16:10 的 OLED 解析度達到 2,560x1,600，更新率是 120Hz，峰值亮度 1,800 尼特。其四周皆為 2.99mm 的超窄邊，同時支援觸控筆輸入。而且在常規的面板外，華為也特意準備了柔光版本。如開頭所說，MatePad Mini 亦具備手機特性。它搭載的晶片支援 5G 和 Wi-F 7（傳說是麒麟 9010），裝置插入 SIM 卡後，除上網外也能直接通話，部分型號更支援衛星訊息。

華為 MatePad Mini

實際上，在平板命名還是 MediaPad 的時期，華為就做過能打電話的產品。但其影響力較爲有限，歷史上最著名的「手機平板」來自另一個「華」家。在 2013、2014 年左右，當時剛剛嘗試過 Padfone 基座變形手機的華碩（ASUS）又把概念反推，做出了一系列能通話的平板 Fonepad。

華為 MatePad Mini 可選 12GB/16GB RAM 和 256GB/512GB/1TB 儲存，售價為 3,299 人民幣起，即日開始在內地預售。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk