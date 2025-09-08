華為 MatePad Mini 是否支援 eSIM？其實 _ _ ／ 更有 eSIM 八折優惠

焦點

華為 MatePad Mini 具備出色的科技規格，吸引了不少手機愛好者的注意。這款手機不僅在性能和設計上表現出色，還支援多種網絡技術。根據手機的規格。華為 MatePad Mini 不支援 eSIM 功能。

這款平板的 SIM 卡插槽僅支持 Nano-SIM，並不具備 eSIM 的功能。用戶需要使用實體的 Nano-SIM 卡來連接移動網絡。整體來說，對於需要 eSIM 功能的用戶來說，華為 MatePad Mini 可能不符合他們的需求。

彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買

彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買

彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。

鉅亨網 ・ 4 小時前
iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機

iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機

2025 年已幾乎進入 3 月，關於 iPhone 17 中最讓人好奇的 Air 機型，現在傳出的消息也變得越來越具體。根據各方爆料，這可能是 iPhone X 以後型態變化最大的一款 Apple 手機。它究竟有哪些賣點？為了傳說中創紀錄的超薄機身 Apple 又做了哪些犧牲？

Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
有 PayPal 帳戶嗎？送你一年 Perplexity Pro 訂閱，更可優先使用 Comet 瀏覽器

有 PayPal 帳戶嗎？送你一年 Perplexity Pro 訂閱，更可優先使用 Comet 瀏覽器

Perplexity 與 PayPal 合作，免費贈送一年 Perplexity Pro 訂閱給 PayPal 用戶，而且更可優先體驗他們自家開發的 Comet 瀏覽器。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
iPhone 17、17 Pro 流言懶人包：大片相機、12GB RAM、VC 散熱、主打錄影、5,000mAh 電池

iPhone 17、17 Pro 流言懶人包：大片相機、12GB RAM、VC 散熱、主打錄影、5,000mAh 電池

除了進入 2025 年後頻繁轟炸新聞版面的 iPhone 17 Air 外，關於同代的另三款新機 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 近期也有不少消息曝光。根據各方爆料，它們的特別程度可能不及 Air，但仍帶來了許多主流消費者需要的升級。在這裡我們為大家總結了一篇流言懶人包，方便你第一時間掌握 iPhone 17 系列的最新動態。

Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港

Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港

如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。

Yahoo Tech HK ・ 53 分鐘前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！

特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！

美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。

鉅亨網 ・ 1 天前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世

梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世

殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？

Yahoo Style HK ・ 7 小時前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步

高盛：內地儲蓄湧港股剛起步

港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。

信報財經新聞 ・ 12 小時前
曾因做運動鬧交！金鐘國將親自回應妻子身份傳聞

曾因做運動鬧交！金鐘國將親自回應妻子身份傳聞

【on.cc東網專訊】韓國綜藝節目《Running Man》的49歲男星金鐘國上月突然宣布婚訊，韓網爆料指他已與妻子於本月5日在首爾江南區的酒店舉行婚禮，而SBS節目《我家的熊孩子》昨晚（7日）預告將於下周公開金鐘國親自談及婚事的片段。

東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做

39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做

39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。

Yahoo Style HK ・ 7 小時前
違紀違法｜中證監前主席被查 任內上證多次失守3000點 路透社：親屬獲取不當利益

違紀違法｜中證監前主席被查 任內上證多次失守3000點 路透社：親屬獲取不當利益

綜合報道，曾經擔任中證監主席的易會滿，涉嫌嚴重違紀違法，現時正在接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據悉，...

BossMind ・ 1 小時前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化

中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化

【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。

Bloomberg ・ 1 天前
劉錫賢離婚被前妻分一半身家 口袋得返40蚊靠妹妹接濟被罵「冇用」

劉錫賢離婚被前妻分一半身家 口袋得返40蚊靠妹妹接濟被罵「冇用」

身為演藝學院戲劇系首屆畢業生嘅劉錫賢，因為出道以來一直效力亞視而被封為「亞視忠臣」。即使「亞視永恆」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
銀債2025｜專家建議抽30手 多間銀行優惠一覽

銀債2025｜專家建議抽30手 多間銀行優惠一覽

銀債2025｜政府公布銀色債券2025（第10批銀色債券）認購詳情，包括發售日期、保證息率、最低認購金額等。銀債可為60歲及以上的長者，提供一個回報不錯又穩定可靠的投資選擇，同時亦可推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。政府表示，發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。

Yahoo財經 ・ 6 天前
iHerb洗浴個人護理暢銷排名Top 10！刺激毛囊生髮水低至$70／人氣熱賣止汗棒$20起（附獨家全單71折優惠碼）

iHerb洗浴個人護理暢銷排名Top 10！刺激毛囊生髮水低至$70／人氣熱賣止汗棒$20起（附獨家全單71折優惠碼）

iHerb最新有29週年慶優惠，9月每天都有不同類別產品低至71折，Yahoo購物更有獨家全單71折優惠，可以說是iHerb全年最抵的折扣！Yahoo購物專員為大家整理iHerb洗浴個人護理暢銷排行榜Top 10，夏日必買止汗劑最平$20起，防脫髮精華低至$70就可以入手！還有多款身體護理產品上榜，即看必買items，趁有優惠入手吧！

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」

紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」

《紐約時報》指出，特朗普推行高關稅政策意圖重塑全球貿易秩序，但各國未跟隨美國加稅，反而加強非美貿易合作。耶魯大學分析顯示，美國消費者將承擔主要成本，製造業受影響，全球貿易秩序面臨挑戰。

鉅亨網 ・ 1 天前
業績勁升股價反跌 蜜雪冰城緣何遭冷待？

業績勁升股價反跌 蜜雪冰城緣何遭冷待？

分析師稱，隨著外賣平台承諾縮減折扣與代金券力度，這家新式茶飲龍頭企業的營收及利潤雙增態勢恐難以為繼。

The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前
貝森特：若特朗普敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」

貝森特：若特朗普敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」

美國財政部長貝森特週日 (7 日) 表示，如果最高法院維持裁決，認定特朗普總統的對等關稅部分屬於違法，財政部將被迫退還自特朗普就任以來徵收的約一半關稅，他指出「這將是個災難」。

鉅亨網 ・ 8 小時前
特朗普發布行政令 豁免美國進口黃金、鎢、鈾全球關稅

特朗普發布行政令 豁免美國進口黃金、鎢、鈾全球關稅

【彭博】— 美國總統特朗普周五宣布，從全球國別關稅中豁免石墨、鎢、鈾、金條等金屬產品，但對硅膠產品徵收關稅。

Bloomberg ・ 1 天前
渣打上半年吸13.5萬個新富裕客

渣打上半年吸13.5萬個新富裕客

香港銀行業積極拓展中高端客群，渣打（2888.HK）財富管理及零售銀行業務（WRB）兼大中華及北亞區行政總裁徐仲薇表示，近年年均有25萬個新富裕客（new-to-bank Affluent），另有約30萬原有客戶升級，令該行中高端客層基礎年均增長約10%；單計今年上半年，新富裕客再增加13.5萬個，主要來自香港，而新加坡、中國內地及台灣吸納新高端客量亦不俗，現時渣打集團的中高端客戶總數約250萬個。

信報財經新聞 ・ 12 小時前