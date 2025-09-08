華為 MatePad Mini 是否支援 eSIM？其實 _ _ ／ 更有 eSIM 八折優惠

華為 MatePad Mini 具備出色的科技規格，吸引了不少手機愛好者的注意。這款手機不僅在性能和設計上表現出色，還支援多種網絡技術。根據手機的規格。華為 MatePad Mini 不支援 eSIM 功能。

這款平板的 SIM 卡插槽僅支持 Nano-SIM，並不具備 eSIM 的功能。用戶需要使用實體的 Nano-SIM 卡來連接移動網絡。整體來說，對於需要 eSIM 功能的用戶來說，華為 MatePad Mini 可能不符合他們的需求。

