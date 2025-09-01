華為 MatePad Mini 要復興「手機平板」？配 8.8 吋 OLED 劍指 iPad mini

9 月 4 日華為在發表升級款「三摺疊」Mate XTs Ultimate Design 的同時，也會帶來一款高階定位的小平板 MatePad Mini。根據此前的傳聞，該裝置會搭載麒麟 9 系晶片，同時配備 8.8 吋 OLED 窄邊螢幕並支援華為星閃技術。而在最新的官方預熱中，該平板的外型也正式曝光。但更讓人關注的是華為喊出了「小平板，大手機」的宣傳口號，從渲染圖中你也能清楚地看到通話介面以及右上角的訊號圖示。

華碩 Fondpad 7

所以不出意外的話，MatePad Mini 應該至少會有一個支援 5G 通訊的型號。類似型態的「手機平板」近些年已不多見，而歷史上最著名的產品則是出自另一個「華」家。在 2013、2014 年左右，當時剛剛嘗試過 Padfone 基座變形手機的華碩（ASUS）又把概念反推，做出了能打電話的平板 Fonepad。但後來隨著主流手機的螢幕尺寸越來越大，「手機平板」這一本就小眾的市場也就基本消亡了。

因此 MatePad Mini 的通話功能估計更多還是錦上添花，要想挑戰小平板領域的霸主 iPad mini，華為應該仍會在自己擅長的產品質感、鴻蒙生態互動上發揮優勢吧。

