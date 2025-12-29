新年除夕特別交通及運輸安排一文睇晒
華為 Pura X2 新爆料：摺疊螢幕更寬大，傳延至 2026 年第二季登場!
近日，科技界知名爆料者「DigitalChatStation」透露了華為下一代豎向摺疊手機 可能命名為 Pura X2 的最新動態。據悉，新機有望在機身寬度上進行調整，或成為首款採用「寬比例」設計的摺疊螢幕手機，為消費者帶來更鮮明的視覺體驗。
根據流出的工程機參數，Pura X2 目前正在測試一塊由 BOE 供應的主螢幕，尺寸介乎 7.6 至 7.7 吋，相比上一代 Pura X 的 6.3 吋主螢幕明顯增大。若消息屬實，這意味著新機展開後將擁有更寬闊的顯示面積，無論是瀏覽內容或多工作業，都能提供更舒適的畫面佈局。至於外封面螢幕的具體尺寸，則仍有待進一步消息確認。
在發佈時程方面，爆料指出 Pura X2 的登場時間可能有所調整。原先市場預期新機會跟隨前代節奏，於 2026 年 3 月亮相，但最新說法則指向 2026 年第二季。其中一個原因，可能是華為計劃在 2026 年 1 月率先推出 Pura X 的特別版（Premium Edition），為了區隔產品線與市場策略，因而將標準版後代機型的發佈時間稍作延後。
除了螢幕與尺寸變化，消息亦提到 Pura X2 將配備「主要晶片升級」，預計在效能與能效表現上會有顯著提升。爆料者更形容，這款新摺疊機在整體規劃上將「領先同類產品約一季」，暗示華為正為其注入更多創新技術與差異化設計，旨在強化產品競爭力，直接與 SAMSUNG、 HONOR 等品牌的摺疊手機展開市場角逐。
綜合現有資訊，Huawei Pura X2 的傳聞重點包括，更寬的機身與更大主螢幕、預計於 2026 年第二季發佈、採用 BOE 螢幕並配備升級晶片。
