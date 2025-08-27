華營建築公佈中期業績

收入及毛利按年錄得雙位數增長

收入按年增長約28.8%至3,570.9百萬港元

毛利按年增長約57.1%至295.4百萬港元

毛利率按年增長1.5個百分點至8.3%

財務摘要：





截至6月30日止6個月

千港元

2025年

2024年

變幅

收入



• 樓宇建築工程

• 維修、保養、改建及加建 (「RMAA」) 工程

• 環保業務 3,570,868



3,141,772

354,836

74,260

2,773,188



2,414,268

290,600

68,320

+28.8%



+30.1%

+22.1%

+8.7%

毛利

295,417

188,062

+57.1%

毛利率

8.3%

6.8%

+1.5個百分點





香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月27日 - 本地建築承建商華營建築集團控股有限公司（「華營建築」或「本公司」，連同附屬公司統稱：「集團」；股票編號：1582.HK）宣佈其截至2025年6月30日止6個月（「回顧期間」）之業績。於回顧期間，集團收入錄得約3,570.9百萬港元，較2024年6月30日止6個月約2,773.2百萬港元增加約28.8%。期內，集團純利約為25.9百萬港元；每股盈利為4.86港仙。



回顧期間，集團毛利約為295.4百萬港元，較去年同期約188.1百萬港元，按年增加約57.1%。集團截至2025年及2024年6月30日止6個月的毛利率分別約為8.3%及6.8%，按年增加約1.5個百分點。期內，集團每股盈利約為4.86港仙。



業務回顧

建築業務

樓宇建築工程



截至2025年6月30日止6個月，樓宇建築工程收益約為3,141.8百萬港元，較2024年6月30日止6個月約2,414.3百萬港元，按年增加約30.1%。期內，相關業務分部毛利錄約為165.3百萬港元，較去年同期約126.7百萬港元增加約38.6百萬港元；毛利率則微增至5.3%。



維修、保養、改建及加建（ RMAA 工程）



RMAA工程收益由截至2024年6月30日止6個月約290.6百萬港元，按年增加約22.1%至截至2025年6月30日止6個月約354.8百萬港元。期內，相關業務分部錄得毛利約103.2百萬港元，較去年同期毛利約43.2百萬港元增加約60.0百萬港元；毛利率則增加至約29.1%。



環保業務



截至2025年6月30日止6個月，環保業務收益錄約74.3百萬港元，較2024年6月30日止6個月約68.3百萬港元，按年增加約8.7%。期內，相關業務分部毛利錄約26.9百萬港元，較去年同期約18.2百萬港元增加約8.7百萬港元；毛利率則增加至約36.2%。



合約成本



集團合約成本主要包括分包費用、材料成本、直接員工成本及地盤開支。截至2025年6月30日止6個月，集團合約成本約為3,275.5百萬港元，較2024年6月30日止6個月約2,585.1百萬港元，按年增加約26.7%。



前景



於2025年6月30日以後，集團進一步獲授1個涉及建築工程合約的新項目，原始合約金額約206.2百萬港元。



集團亦相當重視技術創新，以增強其在建築業的核心競爭力。於回顧期間用於研發的總開支金額約為10.0百萬港元。集團成功獲得最新版本的ISO 27001資訊安全管理體系認證及 ISO 20000資訊科技服務管理體系認證，成為本公司數字化發展的重要基礎。集團的技術團隊開發出多個系統及項目，涵蓋廣泛功能，包括SmarTrack雲端資產管理系統、全流程數字化項目、機器人流程自動化、MaiaAI系統、地盤安全智能追蹤手錶、智能天秤駕駛系統等。該等技術創新提升了本集團在建造業的核心競爭力，並積極依託數字技術提高工作效率及工地安全。



於2025年下半年，香港的經濟活動預期會繼續穩步發展，而成本壓力則會隨著建築工程數量的增加而上升。香港政府於2025至2026年度財政預算案建議書中提出了兩項預期將對集團營運產生正面影響的戰略措施。基本工程開支的增加將為建造業創造新項目機遇，擴大集團核心業務市場。建造業技能提升津貼計劃預計可減少集團的人力發展開支，並提升企業人力資本的綜合技能。



集團將繼續努力尋求新的潛在建築商機，為本集團實現盈利增長。同時，憑藉行業經驗，本集團期望在國內外建築、環保及其他領域發掘合適的業務機會。



關於華營建築集團控股有限公司

華營建築集團控股有限公司在香港從事建築業逾55年，屬本地領先的建築承建商之一。集團在香港主要承接公私營機構的樓宇建築工程及RMAA工程項目。作為總承建商，集團負責（i）項目的整體管理；（ii）制定工作計劃；（iii）聘用分包商並監督其工程；（iv）採購建築材料；（v）與客戶及其顧問團隊溝通和協調；及（vi）保障符合安全、環境及其他合約要求。





