華生抵休斯敦被扣查36小時後遣返 5年內禁赴美

【on.cc東網專訊】美媒周日（8月31日）報道，中國一名留學生近日從中國乘飛機抵達美國德州休斯敦機場時被扣留盤問36小時，最終遣返回國，5年內不得入境美國。中國駐美大使館發聲明指，已收到報告稱有10多名中國學生和學者在進入美國時遭到盤問、騷擾和遣返，美方頻頻對中國學生和學者實施歧視性、政治驅動和選擇性執法，給他們造成身心傷害、經濟損失、職業生涯受阻。

22歲的顧姓中國留學生表示，他曾作為交流生在康奈爾大學就讀一個學期，因為喜歡交換生時期的經驗，所以申請到美國攻讀哲學碩士。他抵達休斯敦喬治布殊國際機場後，被海關官員截查並帶到房間搜身、檢查電子設備及盤問。海關人員重點詢問他與中共的關係，他的父母是中共黨員，但他只是共青團成員，從未正式入黨。海關人員亦盤問了他與中國國家留學基金委員會的關係，他否認自己接受中國政府資金。

經歷三輪合共10小時的盤問後，顧先生被通知將驅逐出境，美方沒有說明原因，遞解文件列出的理由是缺乏充足文件。他指自己文件齊全，就讀的是人文學科，並非可能引起懷疑的科技領域，也獲得美國學校的全額獎學金，在美交流時期亦沒有任何問題。

中國大使館稱，近來中國學生和學者被遣返的藉口是所謂的「簽證問題」或「可能危害美國國家安全」，他們被帶進狹小房間進行長時間審訊，反覆被問及與學術工作無關的問題，被迫在沒有毯子或被子的寒冷房間長時間等待，有些人依靠鋁箔保暖，有些人被拘留超過80個小時。美方此類行為與該國總統特朗普的聲明相悖，美國一些部門和執法人員沒有忠實履行特朗普的承諾。

