華發布黃岩島生態報告 警示珊瑚礁白化風險
【on.cc東網專訊】中國生態環境部周五（28日）舉行新聞發布會，就中菲在南海存在主權爭議的黃岩島海域生態環境狀況，發布本年度的調查評估報告。當中顯示，黃岩島海域環境質量持續為優，海水水質、海洋沉積物質量等級保持為一類，魚類樣本中的重金屬、石油烴等污染物殘留量均低於評價標準限值，海水、海洋沉積物和魚類樣本中均未檢出氰化物。
報告指出，黃岩島珊瑚礁生態系統健康穩定，現場調查共記錄造礁石珊瑚14科39屬134種，較去年調查多25種，活珊瑚平均覆蓋度為29.8%，珊瑚幼體補充量較高，珊瑚群落對海水溫度升高具較好的抵抗力和耐受性；礁棲生物多樣性豐富，現場調查記錄到礁棲魚類24科145種，較去年調查多20種；此外還記錄到3種硨磲，以及殼狀珊瑚藻、蒼珊瑚、軟珊瑚、海百合等；未發現珊瑚向大型藻類的相變或珊瑚礁病害現象，長棘海星等敵害生物數量少；另記錄到該島潟湖內分布3種海草，包括卵葉喜鹽草、圓葉絲粉草和針葉草。
報告認為，黃岩島自然生態系統多樣性、穩定性、持續性好，可為南海海洋生物提供重要棲息地和庇護所，也是記錄全球氣候變化和環境演變的重要載體。但隨着氣候變化程度加劇，黃岩島珊瑚礁面臨熱脅迫壓力不斷增大，不容忽視珊瑚礁白化潛在風險。
