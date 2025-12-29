華發表黃岩島珊瑚礁生態報告 頻繁侵闖活動構成威脅

【on.cc東網專訊】中國自然資源部南海生態中心聯合自然資源部南海發展研究院、自然資源部南海調查中心等單位，周一（29日）發布共同編制的《黃岩島珊瑚礁生態調查報告》，指出近年來有關國家非法捕撈和頻繁侵闖活動對黃岩島生態系統健康造成很大威脅。

報告利用船舶走航、潛水調查、衞星航空遙感、原位觀測等方式，結合歷史數據分析，調查評估黃岩島珊瑚礁生態系統狀況。結果顯示，黃岩島珊瑚礁生態系統狀況總體良好，有造礁石珊瑚13科36屬135種，覆蓋率較高但區域差異明顯，珊瑚礁魚類和大型底棲無脊椎動物種類豐富。潟湖北部有連片繁茂海草，面積約1.85平方公里。

報告亦寫道，資料顯示1960至70年代有關國家在黃岩島海域開展投彈訓練等軍事活動，破壞了黃岩島珊瑚礁。中國黃岩島國家級自然保護區設立後，通過實施嚴格的保護管理和必要的生態修復，將有助維持和提升黃岩島珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性、持續性。

海南南沙珊瑚礁生態系統國家野外科學觀測研究站正高級工程師熊小飛解釋，黃岩島國家級自然保護區造礁石珊瑚平均覆蓋率達到38.8%，屬於很高水平，是眾多珍稀瀕危野生動物繁衍棲息的重要場所。調查期間發現了玳瑁、綠海龜、番紅硨磲、硨磲、法螺、虎斑寶貝等國家一、二級保護野生動物，一共有94種。自然資源部南海生態中心博士周梓華表示，除了非法捕撈和頻繁侵闖活動，全球氣候變化導致的海表溫度異常升高、熱帶氣旋襲擊等也都對黃岩島珊瑚礁生態系統健康造成一定的脅迫性影響，並面臨因長棘海星暴發而進一步受損的風險。

