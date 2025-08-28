華盛頓反特朗普「三文治男」被控襲警脫罪 陪審團否決起訴｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國華盛頓一名司法部員工，因不滿總統特朗普宣布接管當地警察局以及派駐國民警衛隊和聯邦執法人員，本月初在街上向一名隸屬聯邦的海關及邊境保衛局（CBP）人員投擲一份 Subway 潛艇堡，他事後被解僱並且被控襲警。當地傳媒報道，華盛頓法院的陪審團裁定被告罪名不成立，暫時逃過一劫，不過亦有報道指控方可能會再對他提出訴訟。

民眾創作 Banksy 改圖海報致敬「三文治男」

事發在今個月 10 日，37 歲男子 Sean Dunn 當晚身穿粉紅色 Polo 襯衫和短褲，被人拍到他曾對着執法人員大喊「法西斯」，「你們為什麼在這裡？我不想要你們在我的城市裡」。Dunn 之後過馬路再折返，把手上的潛艇堡投擲向 CBP 人員的胸口，Dunn 隨即逃跑，事後被捕。

事件引起廣泛關注，司法部長 Pam Bondi 譴責事件，強調居民如果再干涉警方和執法人員行動，觸碰任何一名人員都將會面臨後果；至於華盛頓的檢察長 Jeannine Pirro 也表示事件屬於「嚴重罪行」，「任何認為不是（重罪）的人都會發現自己大錯特錯。」不過，聯邦檢察官今次未能說服大陪審團對Dunn提出重罪起訴，《紐約時報》形容，今次是檢察官辦公室的標誌性失敗（remarkable failure），也是近期大陪審團否決起訴襲擊聯邦特工的第二宗案件。

Sean Dunn 成為聞名當地的「三文治男」，市內不少地方都有人貼上仿效英國街頭藝術家 Banksy 作品「Love Is In The Air」的海報，內容被改為「示威者投擲 Subway」。

暴力、劫案跌幅較顯著 專家籲作更長時間觀察

據當地警察部門統計，由 8 月 11 日至 8 月 25 日，警方共拘捕 1,048 人。至於暴力案件、劫案的數字有較明顯的跌幅，其中 8 月 12 日至 26 日的劫案宗數為 31 宗，比起警察局被接管前兩周下跌了 4 成。不過有研究罪案數字的專家指，罪案數字可能有滯後，甚至有人為成份，建議作更長期觀察才能檢視執法成效。

