華盛頓特區提訴聯邦法院 盼阻止國民兵進駐

（法新社華盛頓4日電） 美國總統川普政府在首都華府部署國民兵，華盛頓特區檢察長施瓦布（Brian Schwalb）今天提訴，要求聯邦法院下令阻止，理由是違憲並違反多項聯邦法律。

施瓦布在社群平台X表示：「武裝士兵不應在美國國土對公民執法」；他還表示，以軍隊強占華盛頓特區，違反地方自治與基本自由，必須停止。

川普上個月在華府部署國民兵，稱此舉將「重建法治、秩序與公共安全」，並將特區警察局置於聯邦直接控制之下。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）表示，總統部署部隊保護聯邦資產與協助執法，均屬合法權限。

傑克森以聲明指出：「這起訴訟無非又一次試圖在損害華府居民與訪客利益情況下，破壞總統有效打擊華府暴力犯罪的行動。」

華府提出的訴訟指稱，未經特區市長鮑賽（Muriel Bowser）同意即在街頭部署國民兵維持治安，已違反確立首都自治事宜的「地方自治法」（Home Rule Act）。

訴訟還指出，部署至華盛頓的國民兵受「民兵團法」（Posse Comitatus Act）約束，此聯邦法律對軍隊在國內執法有著嚴格限制。