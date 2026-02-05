華盛頓郵報新聞部門大裁員 高層稱重組不可避免

（法新社華盛頓4日電） 億萬富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的華盛頓郵報（The Washington Post）今天宣布將進行大規模裁員，表示這家歷史悠久的報社需要進行「痛苦」的重組。

華盛頓郵報因報導「水門案」（Watergate）醜聞，協助推翻時任總統尼克森（Richard Nixon）而名留青史。該報總編輯莫瑞（Matt Murray）表示，目前擁有約800名記者的新聞部門將進行「大幅」人力縮減。

在總統川普（Donald Trump）持續對傳統媒體施壓，經常將新聞記者批評為「假新聞」，且針對各項與其總統任期相關的報導多次提起訴訟之際，華郵的規模正逐步縮減，與美國多家主要傳統媒體同樣面臨巨大壓力。

莫瑞表示，華郵必須因應新聞媒體產業劇烈變化的經濟現實而調整。

莫瑞在給員工的說明中指出：「這些變革將有助於我們確保未來……並在前進的道路上取得穩定。」

華郵埃及開羅（Cairo）分社社長派克（Claire Parker）在社群媒體X發文表示，自己與所有中東地區特派員及編輯人員一同遭到裁員，「實在難以理解這種邏輯」。

華郵圖像設計團隊一名成員向法新社透露，該部門人數已從25人減至9人。當地媒體報導，體育和地方新聞部門也將大幅縮編，華郵的每日播客「Post Reports」將停止製播。

代表多數華郵記者的工會發聲抨擊裁員，強調「這些裁員並非無可避免。新聞室若被掏空，勢必影響其公信力、影響力及未來。」

曾任華郵總編輯的巴倫（Marty Baron）表示：「這可說是這家全球頂尖新聞機構歷史上最黑暗的日子之一。」