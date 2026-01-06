華碩於「CES 2026」發表包含遊戲筆電「ROG Flow Z13-KJP」與桌上型電腦「ROG G1000」等多款產品！

與遊戲創作者小島秀夫(@Kojima_Hideo)所成立的た「株式會社小島工作室」的聯名產品中・・・

2-in-1遊戲筆記型電腦「ROG Flow Z13-KJP」

遊戲耳機組「ROG Delta II-KJP」

遊戲滑鼠「ROG Keris II Origin-KJP」

遊戲滑鼠墊「ROG Scabbard II XXL-KJP」

・・・等產品。

此外，已宣布將在日本銷售下列產品。

可轉換2-in-1遊戲筆記型電腦「ROG Zephyrus DUO GX651」

可攜式遊戲筆記型電腦「ROG Zephyrus G14/G16」

全塔式電競桌上型電腦「ROG G1000」

預計於 2026年上半年 上市。

產品一覽

ROG Flow Z13-KJP

精緻的設計

與社小島工作室所聯名的「ROG Flow Z13-KJP」，是由以潛龍諜影系列聞名的設計師新川洋司操刀設計的二合一遊戲筆電。

精雕細琢的電腦

不僅是底盤，連可拆卸式鍵盤與機殼的細部設計皆採用原創設計。

ROG電競筆電首度採用碳纖維材質，完美呈現小島工作室前衛獨特的遊戲世界觀。

此外還附有專用硬質收納盒，可舒適地隨身攜帶。

搭載AMD Ryzen AI MAX＋395處理器，最高可支援128GB記憶體，在精巧機身中提供令人印象深刻的圖形性能。

搭載支援觸控操作、刷新率180Hz的2.5K ROG Nebula顯示器。

此款無論用於遊戲操作、內容製作、創意任務或創意作業，皆能發揮最佳效能。

ROG DELTA II-KJP / ROG KERIS II ORIGIN-KJP / ROG SCABBARD II XXL-KJP

小島工作室聯名系列產品陣容

與小島工作室聯名，推出融入其標誌與設計理念的ROG遊戲耳機組「ROG DELTA II-KJP」、ROG 遊戲滑鼠「ROG KERIS II ORIGIN-KJP」、ROG 遊戲滑鼠墊「ROG SCABBARD II XXL-KJP」。

小島工作室的設置是粉絲必看的內容！

ROG Zephyrus DUO GX651

體積小巧且性能優異

「ROG Zephyrus DUO GX651」全球首創搭載16吋雙螢幕顯示器。

這款獨一無二的電競筆記型電腦，無論在遊戲實況或創意創作領域皆能大展身手。

機身最薄處僅約1.95cm，重量約2.85kg的輕薄機身，搭載最新Intel Core Ultra處理器(第3代)與最高規格的大NVIDIA GeForce RTX 5090 筆記型電腦專用GPU，無論執行要求嚴苛的AAA級遊戲大作，或運行專業級創意應用程式，皆能展現壓倒性的卓越效能。

此外，透過可旋轉320度的鉸鏈，可支援五種不同的操作模式。

預計於 2026年3月下旬後 在日本發售。

ROG Zephyrus G14 / G16

使用AI應用程式也更舒適

薄型輕巧且攜帶便利的遊戲筆記型電腦「ROG Zephyrus G14」

搭載最新英特爾 Core Ultra處理器(第三代)或最新AMD Ryzen系列處理器。

「ROG Zephyrus G16」搭載了最新的英特爾 Core Ultra 處理器(第3代)。

搭載最新NVIDIA GeForce RTX 50系列筆記型電腦專用GPU，實現壓倒性性能表現。

此外，採用了新設計的底部面板，提高了散熱效果。

「ROG Zephyrus」系列的象徵「ROG斜線燈效」已將閃爍區域從原有的7區塊升級至35區塊，可自由客製化多種燈光效果。

所有機型皆符合 Copilot＋ PC 規格，在生成式 AI 等應用程式中亦能展現卓越效能。

預計於 2026年4月以後 在日本發售。

ROG G1000

用自己的方式繽紛多彩

「ROG G1000」搭載全球首創「AniMe Holo」技術，可自由顯示動畫、標誌與喜愛的角色，打造專屬的個性化設定。

搭載ROG STRIX X870主機板與最高AMD Ryzen 9 9950X3D處理器，配備最高ROG Astral NVIDIA RTX 5090顯示卡，並支援最高128GB DDR5記憶體，全面提升遊戲體驗。

預計於 2025年5月以後 在日本發售。

各產品的詳細資訊，請追蹤ROG日本官方X(@ASUSROGJP)並等待後續消息！