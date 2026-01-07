華碩旗下ROG品牌在「CES 2026」上發表新世代遊戲創新產品！展現全新價值的Wi-Fi 8路由器以及革命性的240Hz AR眼鏡等

華碩旗下遊戲品牌「Republic of Gamers(以下簡稱、ROG)」，於2026年1月6日(二)舉辦的「CES 2026」虛擬發表會「CES 2026 ROG ー Dare to Innovate」中，發表了新世代遊戲革新產品！

Wi-Fi 8概念路由器「ROG NeoCore」、革新遊戲體驗的AR遊戲眼鏡，以及實現超高速・高精度按鍵輸入的鍵盤「ROG Falchion Ace 75 HE」等產品相繼上市。

華碩旗下ROG品牌推出新世代遊戲創新產品！運用最新技術提供嶄新體驗

華碩旗下「ROG」品牌於2026年1月6日(二)舉辦的「CES 2026」虛擬發表會「CES 2026 ROG — Dare to Innovate」中，正式發表一系列突破性新品陣容。

本次發表的內容如下。

採用Wi-Fi 8概念設計的「ROG NeoCore」路由器，以及模擬Wi-Fi 8實際使用環境的吞吐量測試

240HzマイクロOLED FHD(1920 x 1080)AR遊戲眼鏡「ROG XREAL R1」

實現高品位音效的耳機組「ROG Kithara」

實現超高速・高精準鍵盤輸入的配置遊戲鍵盤「ROG Falchion Ace 75 HE」

本次活動所介紹的產品，包含面向全球市場的產品以及開發中的概念產品，其中部分產品尚未確定是否於日本國內推出。

後續消息與詳細資訊，請參閱官方X(@ASUSROGJP)。

科技時代的序幕揭開！採用Wi-Fi 8概念的「ROG NeoCore」路由器

ROG NeoCore

Wi-Fi 8路由器「ROG NeoCore」不僅大幅提升了相較於Wi-Fi 7的吞吐量，更實現中距離吞吐量最高達兩倍、物聯網覆蓋範圍擴大兩倍，以及P99延遲降低至原先的六分之一。

由於幾乎沒有延遲，因此在雲端串流、即時語音通訊、多裝置團隊協作等廣泛情境中皆能發揮卓越效能。

透過本次「ROG NeoCore」的發表，以及率先於全球Wi-Fi 8實際使用環境中實施吞吐量測試，再次展現了在次世代Wi-Fi創新領域的領導地位。

首款Wi-Fi 8家用路由器預計於2026年在全球上市，日本國內發售日期尚未確定。

壓倒性的沉浸感與臨場感滿溢的遊戲體驗AR遊戲眼鏡「ROG XREAL R1」

ROG XREAL R1

ROG XREAL R1

本產品與在一般用戶AR智慧眼鏡領域屢獲殊榮的「XREAL」合作開發，搭載240Hz微型OLED FHD(1920 x 1080)，透過ROG Control Dock實現與電腦及各類遊戲主機的高連通性與相容性。

此外，本產品專為ROG攜帶式遊戲機「ROG Ally」進行最佳化設計，具備57°廣視野角、可三軸偵測佩戴者頭部動作的原生三自由度、電致變色調光技術，以及搭載Bose頂級音效系統。

ROG獨有的高性能與壓倒性視覺體驗，無論身處何地，皆可隨身佩戴盡情享受。

ROG與HIFIMAN共同開發的玩家專用耳機組「ROG Kithara」

ROG與高端音響品牌「HIFIMAN」共同開發的玩家專用耳機組「ROG Kithara」正式登場！

採用開放式背板的聲學設計，搭載ROG客製化的HIFIMAN 100mm平面磁場驅動單元，實現清晰鮮明且充滿臨場感的真實音質。

隨附可替換插頭的平衡耳機線與USB-C轉接器，兼具廣泛裝置的高度相容性與毫不妥協的音質表現。

此外，本耳機更搭載專為競技場景優化的全頻段MEMS吊桿麥克風，實現遊戲中精準清晰的通訊效果，是一款專為追求真正高保真音質的遊戲玩家設計的耳機組。

搭載Rapid Trigger技術的75%配置遊戲鍵盤「ROG Falchion Ace 75 HE」

ROG Falchion Ace 75 HE









「ROG Falchion Ace 75 HE」是基於前代機型「ROG Falchion Ace HFX」的技術所開發而成。

採用較全系列機型更寬敞的75%鍵盤配置，搭載升級版ROG HFX V2磁感應開關與全新研發的ROG空洞感應器。

此外，機身新增可輕鬆調整的靈敏度調節旋鈕，並持續配備多功能按鈕、互動式觸控面板，以及廣受歡迎的Rapid Trigger切換開關。

此外，透過8000Hz的超高速輪詢率，實現了超高速・高精準度的按鍵輸入。

還附有一個方便攜帶的收納盒，使其成為一款可輕鬆攜帶至戶外使用的優質產品！

預計將於 2026年2月左右 於日本國內上市。