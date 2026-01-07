華禁向日本軍事用戶出口兩用物項 日外務省提抗議

【on.cc東網專訊】中國商務部周二（6日）宣布加強兩用物項對日本出口管制，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。日本外務省周三（7日）指，已向中方提出抗議。

外務省表示，亞洲大洋洲局局長金井正彰向中國駐日大使館公使施泳要求撤回管制措施，指出今次針對日本的管制措施與國際慣例嚴重不符，日方絕不能容忍，對此深表遺憾。

日媒引述一名外務省官員指，日方僅獲告知中國商務部的公告內容，未知實際會如何操作，外務省與經濟產業省正在研究對策。

