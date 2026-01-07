天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
華禁向日本軍事用戶出口兩用物項 日外務省提抗議
【on.cc東網專訊】中國商務部周二（6日）宣布加強兩用物項對日本出口管制，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。日本外務省周三（7日）指，已向中方提出抗議。
外務省表示，亞洲大洋洲局局長金井正彰向中國駐日大使館公使施泳要求撤回管制措施，指出今次針對日本的管制措施與國際慣例嚴重不符，日方絕不能容忍，對此深表遺憾。
日媒引述一名外務省官員指，日方僅獲告知中國商務部的公告內容，未知實際會如何操作，外務省與經濟產業省正在研究對策。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
中國禁止向日本軍事用戶出口所有兩用物項 回應高市早苗涉台言論
【彭博】— 中國加強兩用物項對日本出口的管制，這進一步加劇了亞洲最大兩個經濟體之間因日本首相高市早苗去年涉及台灣言論而引發的爭端。Bloomberg ・ 20 小時前
日本政府對中國收緊對日兩用物項出口提出抗議
【彭博】— 日本政府對中國收緊對日兩用物項出口提出抗議，顯示中日外交關係因台灣問題進一步惡化。Bloomberg ・ 5 小時前
委內瑞拉全國搜捕支持美軍人士 14名記者被扣留
委內瑞拉政府在美軍捉獲總統馬杜羅後，宣布已正式實施緊急狀態，要求警方在全國搜捕所有涉及推動或支持美國武裝襲擊的人士。當地周一(5日)晚上，委內瑞拉總統府附近傳出槍聲。根據《CNN》片段顯示，夜空中出現疑似無人機的光點及防空炮火，目前尚未清楚具體情況。 另外，委內瑞拉記者工會指出，周一至少有14名記者及傳媒從業員被扣留，當中包括13名國際傳媒機構人員。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
為何特朗普不撐馬查多上位？ 《華郵》：接受諾貝爾和平獎是「終極罪孽」
美國擄走委內瑞拉總統馬杜羅後，人們一度以為諾貝爾和平獎得主馬查多上位毫無懸念，美國總統特朗普卻向她大潑冷水，批評她在國內沒有得到尊重。《華盛頓郵報》周日（4 日）一篇報道引述兩名接近白宮的人士解釋，特朗普不撐馬查多，是因為她決定接受特朗普夢寐以求的和平獎，這是她的「終極罪孽」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
剛想按下「重啟鍵」 施紀賢新年佈局就被特朗普打亂
【彭博】—施紀賢本想借新年之際向英國民眾保證他正專注於國內問題，然而卻立即被現實提醒：他的議程很大程度上仍由華盛頓的特朗普主導。Bloomberg ・ 18 小時前
丹麥首相發出警告 若美國攻擊格陵蘭島將意味著北約的終結
【彭博】-- 丹麥首相梅特·弗雷澤裡克森表示，如果唐納德·川普攻擊丹麥的格陵蘭島，這將意味著北大西洋公約組織（NATO）的終結。「我認為，當這位美國總統表示他想要格陵蘭時，人們應當認真對待，」Frederiksen在接受丹麥電視台TV2採訪時表示，「但是我也要明確指出，如果美國選擇對另一個北約國家發動軍事攻擊，那麼一切都將中止，包括北約本身，以及第二次世界大戰結束以來建立起來的安全體系。」在周末美軍突襲加拉加斯、逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅之後，美國總統以安全考慮為由堅持接管格陵蘭的立場已引起哥本哈根官員的警覺。川普長期以來一直主張，美國必須控制格陵蘭以確保自身安全，周日他在空軍一號上向記者發表講話時，為這一問題設定了時間表。「我們大約兩個月後再來操心格陵蘭，」川普表示，「20天後我們再談格陵蘭。」原文標題Danish Premier Says US Attack on Greenland Would Break NATO (1)(第三段起新增背景)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
《紐時》揭露：為何特朗普拒絕支持委內瑞拉反對派領袖馬查多？
美國情報機構指出，委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）將難以有效領導政府。更重要的是，她與特朗普政府高層的關係數月來持續惡化。鉅亨網 ・ 17 小時前
川普威逼委內瑞拉與中、俄斷交 石油合作僅限美國
美國廣播公司（ABC）引述消息人士報導，美國川普政府已告知委內瑞拉的臨時總統羅德里格斯，在石油生產領域必須僅與美國合作，並在銷售重質原油時優先考慮美國。同時要求委內瑞拉切斷與中國、俄羅斯、伊朗及古巴的外交關係、切斷經濟往來。 報導稱，美國告訴委內瑞拉必須滿足上述要求，才能允許其鉅亨網 ・ 2 小時前
特朗普生擒委內瑞拉總統 俄羅斯：無法無天時代回歸
俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈周一（5 日）在安理會委內瑞拉局勢緊急會議上發言，表示俄羅斯強烈譴責美國對委內瑞拉的武裝侵略，美國此舉意味著無法無天的混亂時代回歸。鉅亨網 ・ 1 天前
針對格陵蘭！美國國土安全顧問放狠話：美國根本不用動武
美國國土安全顧問史蒂芬・米勒為川普「必須得到格陵蘭島」言論辯護，強調美國不需動武即可取得該島，但白宮也坦言軍事手段「始終是一種選項」。歐洲多國領袖與丹麥強烈反彈，警告此舉恐衝擊北約與二戰後國際安全秩序。鉅亨網 ・ 1 小時前
中國是否會繼續進口委內瑞拉石油？中國外交部回應
美國總統特朗普生擒委內瑞拉總統馬杜洛後，針對中國是否會繼續進口委內瑞拉石油的問題，中國外交部周一表示，無論委內瑞拉政局如何變化，中方深化兩國各領域務實合作的意願不會改變。鉅亨網 ・ 1 天前
馬杜洛遭押受審 哥倫比亞游擊隊首領逃離委內瑞拉
（法新社哥倫比亞庫庫塔6日電） 哥倫比亞軍方消息人士今天告訴法新社，在美軍於卡拉卡斯發動軍事行動推翻委內瑞拉領導人馬杜洛後，據稱在委國境內活動的哥倫比亞游擊隊指揮官目前正紛紛逃亡。法新社今天在邊境城市庫庫塔（Cucuta）目擊哥倫比亞士兵駐守。法新社 ・ 2 小時前
特朗普：不影響中美關係
美國突襲與中國關係友好的委內瑞拉，美國總統特朗普周日稱行動不會影響中美關係。他稱，與國家主席習近平關係非常好，「我們有關稅這張牌，他也有其他針對我們的手段。」被問及是否計劃4月訪問中國與習近平會晤，他回答會在4月訪華。 中方再促請釋放馬杜羅夫婦 外交部發言人林劍昨在例行記者會回應有關委內瑞拉的提問時再次促請am730 ・ 1 天前
五角大廈披薩指數突然飆漲！超越委內瑞拉前夕 伊朗成下一個目標？
被外界視為美國重大軍事行動觀察指標的「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Report）周一 (5 日) 出現顯著飆升，有披薩店的客流量暴增達 1250%，不僅創下新高，也大幅超越先前攻擊委內瑞拉前夕的 770% 增幅，引發國際社會對美軍是否將有新一波軍事行動，特別是針對伊朗的猜測。鉅亨網 ・ 1 天前
伊朗全國示威釀 12 死 特朗普揚言出手 哈梅內伊據報已部署逃亡
伊朗近日因經濟蕭條爆發示威浪潮，造成警民衝突，至今最少有 12 人死亡。伊朗最高領袖哈梅內伊揚言必須制止「暴徒」，美國總統特朗普則警告，若有更多示威者喪生，將會出手嚴厲打擊伊朗政權。有報道指，哈梅內伊已經制訂逃亡計劃，包括出走至俄羅斯。Yahoo新聞 ・ 1 天前
川普再掀北極風暴！丹麥啟動「危機應對模式」專家示警：美若接管 將意味著北約的終結
在上周六 (3 日) 派出美軍突襲委內瑞拉抓獲該國總統馬杜洛後隔天，美國總統川普在搭乘「空軍一號」返回華府途中再次重申對格陵蘭的主權訴求，並稱「從國安角度出發，美國需要格陵蘭島，而丹麥對此無能為力」。這番發言引發丹麥及格陵蘭島的強烈譴責，丹麥隨即進入「全面危機應對模式」。 丹麥鉅亨網 ・ 21 小時前
特朗普稱委內瑞拉將向美國移交多達5000萬桶石油
【彭博】— 美國總統特朗普表示，委內瑞拉將向美國移交多達5000萬桶石油，並宣布這些石油將被出售，所得資金將使兩國受益。Bloomberg ・ 4 小時前
特朗普關稅將觸礁？最高法院周五有望見分曉
《彭博》周二 (6 日) 報導，美國最高法院已將本周五 (9 日) 列為「意見公布日」，外界普遍解讀，這將是法院首度有機會就美國總統特朗普推動的全面性關稅政策作出裁決。若最高法院作出不利於特朗普的判決，將對其核心經濟政策構成重大打擊，也可能成為他重返白宮以來最具指標性的司法挫敗。鉅亨網 ・ 12 小時前
抓獲馬杜羅之後 特朗普要魯比奧負責實施委內瑞拉改革
白宮高級顧問斯蒂芬·米勒周一表示，在馬杜羅被抓獲後，美國總統特朗普已要求國務卿魯比奧領導委內瑞拉經濟和政治改革的實施工作，且美國相信加拉加斯政府將「全面、徹底、全力」配合。Bloomberg ・ 1 天前
神祕交易員押注馬杜羅被捕 獲利逾40萬美元
多家媒體報導，一名身分不明的交易員，因押注委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 將在短期內下台，在其遭美方逮捕後，帳面獲利約 41 萬美元。鉅亨網 ・ 1 天前